【新光證券】盤前分析

◆盤勢分析

全球新冠肺炎疫情持續惡化，多國祭出鎖國政策，川普預判，疫情可能要到 8 月左右才會趨緩，警告美國經濟可能衰退，費半指數暴跌逾 15%，市值王 ADR 重挫 14%，17 日台股受其影響開低，僅管盤中美股期指反彈逾 3%，一度令台股跌勢縮小，惟市場賣壓沉重，使得大盤日線連二黑，終場加權指數收在 9439.63 點，跌 278.14 點或 2.86%，成交額 2379.69 億元。

OTC 指數收在 113.3 點，跌 4.98 點或 4.21%，成交額 424.46 億元。

由於世紀瘟疫影響市場供需，蘋果已經放棄 3 月發佈平價版 iPhone，而今年旗艦機 iPhone 12 系列可能也將延後一個月，改為 10 月發佈。

蘋果對供應商也有下調訂單情形，有外資示警，台積獲利恐零成長；另外，蘋果因簽違反競爭協議，遭法國裁罰 363 億台幣。在蘋概股情勢險峻下， 17 日台股表現不如其他亞股，大盤連跌五日，技術面陷入泥沼。

籌碼方面，外資、投信及自營商 (自行買賣) 同步賣超，其中外資 3 月賣超逾 2626 億。

雖然美國武肺疫苗開發，已率先人體試驗，但仍需一年到一年半，才能驗證疫苗是否有效。

考量疫情仍未獲得控制，目前技術及籌碼面仍不樂觀，建議降低持股保守操作。