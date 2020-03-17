〈台股盤中〉電金拉抬無力 台積電跛腳拖累 一度跌破9400點創1年多新低

台股今 (17) 日跳空下挫，開盤不到半小時，在電金拖累下大跌逾 300 點，指數下探 9371 點，創 1 年多來新低，台幣盤中仍維持貶勢，指數短線仍有壓，權值股台積電盤跌逾 2% 股價失守年線，鴻海與大立光則力守平盤之上，先前受資金追捧的防疫概念股，同樣遭資金調節翻黑，賣壓持續出籠，大盤今日預估成交量仍可高達 2500 億元，整體盤勢仍偏空看待。

聯準會閃電降息 4 碼仍難挽救美股頹勢，道瓊指數 16 日仍狂瀉 2997 點創史上單日最大跌幅，台股隨主要亞股開低走低，開盤不到半小時就重摔逾 300 點，儘管盤中跌幅收斂拉抬指數回升至 9538 點，但仍不敵空方氣焰盤中再度大跌逾 200 點。

台股今日盤勢仍由空軍占上風，在恐慌賣壓驅使下，上市櫃指數同步重挫跌幅超過 4%，集中市場下跌家數多達 859 家，15 家直接打入跌停；店頭市場多達 660 家走跌、36 家跌停鎖死。

蘋概三王走勢則多空分歧，台積電持續遭資金提款，在空單調節下盤中跌幅逾 2%，鴻海與大立光則因賣壓舒緩，股價重回平盤之上震盪。

受降息因素影響，金融股持續遭外資調節，玉山金盤中大跌逾 5%，元大金、華南金盤中也重挫逾 4%，壽險雙雄國泰金與富邦金也分別大跌 2.5%、1.7%，匯銀龍頭兆豐金在外資連 3 賣後，今天盤中跌幅 2.6%，股價跌至波段新低點。

防疫概念股也難逃賣壓，南六、康那香盤中分別有 1% 以上跌幅，雃博盤中跌幅將近 9%、花仙子與美吾華盤中也有 4% 以上跌幅，國光生盤中也大跌逾 2%。

分析師指出，儘管美股道瓊期貨電子盤盤中翻紅，但疫情恐慌情緒蔓延下，亞股仍難逃遭外資提款的命運，先前漲多個股幾乎成外資重點賣超標的。

據了解，國安基金目前仍按兵不動持續場邊觀戰，根據經驗，國安基金通常在 10 年線附近進場護盤，且進場後通常股市可望反彈，目前台股仍守在 10 年線之上，後續可密切關注國安基金是否召開委員會討論是否進場。