〈每日外資外匯觀點〉市場越動盪 美元就越成亂世英雄

美國聯準會宣布重啟金融風暴時期對短期公司債的購買後，美國財政部將推出約 1 兆美元的經濟刺激計畫，激勵美股和金價反彈，美元指數更衝高到 99.8296，周三維持在 99.18 附近高檔震盪 。

美元指數日 K 線圖。(來源：新浪財經)

武漢肺炎 (COVID-19) 疫情快延蔓延，市場對疫情衝擊經濟的擔憂升高，資金轉向流動性最強的貨幣，帶動美元指數上漲，儘管日前聯準會緊急降息 100 個基點，但幾乎未能撼動美元的漲勢。

白宮正在考慮一項超過 1 萬億美元的財政刺激計劃，以抵消冠狀病毒爆發對經濟造成的負面影響後，基準 10 年期美國國債收益率飆升至 1% 以上。美國兩年期和十年期國債收益率差擴大至 54 個基點，為 2018 年 5 月以來最大。

匯豐銀行新興市場外匯研究部門負責人 Paul Mackel 指出，聯準會降息動作兇猛是非常大膽的情形，但市場反應似乎不大，尤其是在匯市，美元融資仍然相當緊張。

市場愈動盪，美元就愈具有各種支撐力道。投資人急於撤離急其他暴跌的資產，轉向美元尋求避風港；企業在市場動盪時，轉以現金為王，Macke 說，在金融衝擊擴大時，全球對流動性佳和具儲備貨幣地位的美元，需求也更急迫。

FXTM 研究分析師 Lukman Otunuga 表示，美國以外市場對美元融資的壓力推升美元指數，在經濟前景黯淡之際，基金經理和企業爭搶美元，儘管聯準會快速降息，但美元多頭仍在主導市場，並預估美元指數第一季底前上看 100 大關。

美國武漢肺炎確診數快速增至 5587 例，周三在西維吉尼亞州通報州內第一起武漢肺炎確診病例後，全美 50 州及首府華盛頓特區全境淪陷。

Leuthold Group 首席投資策略師 Jim Paulsen 表示，疫情爆發，隨時都傳出壞消息，但對市場來說，由未知引發的不確定性，才是市場真的問題，連健康專家都未能完全摸清楚新冠病毒，也無法確定疫情擴散到什麼地步，可能是投資者最擔心的情形。