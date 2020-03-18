盤前財經大事搶先讀2020年03月18日

今日操盤前瞻

日本 2 月貿易收支

歐元區 2 月通貨膨脹率

美國 2 月新屋開工

再出招！川普政府擬直升機撒錢 直接發 1000 美元現金紓困

為了因應疫情造成的衝擊，美國 Fed 緊急降息至零利率，重啟大規模寬鬆計畫 (QE)，美國政府週二 (17 日) 最新一步，計畫啟動直升機撒錢，直接對美國公民發放現金紓困。閱讀全文...

防疫再升級！蘋果大中華以外門市改為「無限期」關閉

蘋果公司 (AAPL-US) 上週六 (14 日) 日前宣布關閉大中華地區以外的門市直到 3 月 27 日，員工轉為遠距工作，但隨著武漢肺炎疫情在歐美等地延燒，週二 (17 日) 決定改為無限期關閉，等待進一步通知。閱讀全文...

確診突破千例 紐約市長：不排除頒布「就地避難令」

週二 (17 日) 紐約州武漢肺炎 (COVID-19) 確診病例宣佈突破千例，暫居全美第一，紐約市長白思豪 (Bill de Blasio) 受訪表示，防控政策上將會考慮所有選擇，不排除採取同舊金山的行動限制措施，對紐約市頒布「就地避難令」(Shelter in place)。閱讀全文...

〈馬來西亞鎖國〉台廠當地產能都受影響 華新科、鴻海轉投資夏普、廣宇全面停工

馬來西亞實施鎖國，境內企業、工廠 3 月 18 日起將停工 14 天，其中被動元件業者奇力新 (2456-TW)、華新科 (2492-TW)，鴻海 (2317-TW) 轉投資的夏普、廣宇，在馬來西亞均設有工廠，恐都受到影響。閱讀全文...

〈武漢肺炎疫情〉航空業逢最冷寒冬 華航、長榮航接連推無薪專案事假

疫情不斷擴大，從亞洲一路蔓延至歐美，直接重創航空業，在華航 (2610-TW) 呼籲員工主動提出特殊事假並放寬留停的申請後，長榮航 (2618-TW) 跟進宣布推出「專案事假」，與事假同樣無薪，但沒有強迫性，鼓勵員工申請與公司共體時艱，而此假不列入考評並可累計年資。閱讀全文...