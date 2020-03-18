環球晶營運後市 外資看法不同調

矽晶圓大廠環球晶 (6488-TW) 昨 (17) 日召開法說，歐系外資認為，雖然肺炎疫情可能使需求放緩，但環球晶擁長約護體，營運相對不受影響，維持「買進」評等，目標價 500 元；美系外資則認為，若疫情持續擴大，環球晶恐面臨客戶取消訂單的潛在風險，維持「中立」評等，目標價下調至 360 元。

歐系外資指出，環球晶雖認為隨肺炎疫情擴大發展，營運可能面臨潛在風險，但仍看好疫情的影響將在今年內結束，明年產業需求可望強勁復甦。且由於環球晶長約覆蓋率仍高，其中 12 吋長約覆蓋率達 75-80%，8 吋則是 70%，環球晶預估，今年 ASP 將較去年下滑低個位數百分比，與外資預期的年減 3% 一致。

歐系外資認為，即便考慮到肺炎疫情可能帶來的需求放緩，但環球晶擁有長約護體，將使其今年營運與 2019 年相同，相對不受大環境因素影響，因此維持買進評等，目標價維持 500 元。

美系外資則指出，環球晶原先預期今年下半年將再度面臨供給吃緊，但受肺炎疫情爆發影響，已改變對產業前景看法，不過，環球晶也認為，明年產業供給可能再度吃緊，因此不會以較低的價格簽長約。

美系外資表示，環球晶目前未有客戶取消訂單，但若疫情持續到下半年，不排除可能有客戶取消訂單的潛在風險，維持中立評等，將目標價由 430 元下調至 360 元。