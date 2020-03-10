上半年全球經濟可能收縮 劇烈而短暫的衰退看來無法避免

隨著投資人面對令人不安的現實，武漢肺炎 (COVID-19) 的爆發在金融市場引發了極大的恐懼：這種全球大流行在近代史無前例，可能讓全世界陷入衰退。

義大利決定將大部分繁榮的北部地區、包括其金融首都米蘭進行半封鎖，加上美國疫情不斷升級以及油價暴跌，迫使經濟學家重新評估對該病毒對成長影響的預測。對許多人來說，2020 年第 1 季和第 2 季出現收縮的可能性越來越大。

PIMCO 全球經濟顧問 Joachim Fels 週日 (8 日) 告訴客戶，他現在認為美國和歐洲上半年出現衰退具「明顯的可能性」，但下半年將出現復甦。他說，日本「很可能早已陷入衰退」。

他說：「我們認為，就經濟面而言，最壞的情況仍將在未來幾個月內出現。」

肺炎疫情讓人們寧可呆在家裡，避免出遊，從而大大降低了航班、旅館客房和餐廳預訂的需求。同時，中國及其他地區的工廠停工，以及擔心全球其他地區出現更多混亂的擔憂，讓供應鏈陷入困境。這種動態正在擠壓企業獲利，迫使它們不斷發布獲利預警。

大流行持續的時間越長，要遏制疫情更大擴散的努力就越費力，對全球經濟的影響也越深遠，而目前，情況高度不確定。

高盛首席經濟學家 Jan Hatzius 週一 (9 日) 告訴客戶，「全球經濟緊縮的長度和深度，高度取決於衛生官員是否可以透過增加檢測、限制群眾集會、隔離受感染者及其接觸隔離來實質性地減慢病毒的傳播。」

在爆發最嚴重的中國，2 月經濟活動驟降，為自 1970 年代以來的首次經濟緊縮做好準備。但疫情已經席捲全球經濟。

隨著全球確診案例數量激增至 10 萬以上，而且中國以外國家也宣布更多限制措施，經濟學家已經開始評估全球經濟會蒙受更大的衝擊。隨著每一天的過去，可能性越來越高。

（圖: AFP）

研究公司 Capital Economics 集團首席經濟學家 Neil Shearing 週一表示，他認為「急劇但可能短暫的衰退」是目前最糟糕的情況，但它可能會迅速改變。

他在研究報告中說：「隨著病毒的擴散，『最壞情況』很有可能很快變成最可能的情況。」

摩根士丹利首席經濟學家 Chetan Ahya 週日告訴客戶，該投行認為，全球經濟成長將在 2020 年上半年受到「巨大衝擊」。

摩根士丹利預測，GDP 成長率將降至 2.3%，然後在接下來 6 個月因政府和央行的刺激，恢復至 3.1%。

但是 Ahya 警告，如果疫情爆發變得更加廣泛，持續到 4 月之後，並且對企業造成的傷害超過先前預期，那麼全球經濟將陷入衰退。他說，在這種情況下，美國、歐洲和日本都將經歷衰退，也就是連續 2 季收縮。

但並非全部都是壞消息，Shearing 指出，由肺炎疫情引發的衰退看來與 2008 年金融危機引發的衰退有很大不同。

所謂的經濟大衰退 (Great Recession) 的特徵是，隨著家庭和銀行逐漸回到正軌，經濟開始復甦。同時，一旦疫情得到控制，疫情的衝擊很快就會被快速反彈所取代。

Shearing 說：「前景非常不確定，但我們現階段的感覺是這很可能是短暫而劇烈的衝擊。」

但是，在瞬息萬變的環境下，經濟復甦很大程度將取決於可能採取的政策應對措施，目前很難確定會是哪些措施。

中央銀行的彈藥能量也比 2008 年少得多，這可能會影響經濟恢復正常速度的步伐，在疫情發威之前，歐洲和日本的利率已經處於負值範圍，聯準會 (Fed) 在上週採取緊急措施將利率調降 0.5 個百分點後，其操作空間也有限。

央行是否有合適的工具來緩解這種痛苦也有待商榷，美銀經濟學家 Ethan Harris 指出，「央行可以降低信貸價格並確保充足的流動性，但無助於面臨現金流問題的家庭或企業。」