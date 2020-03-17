〈環球晶法說〉客戶憂斷鏈提前拉貨 Q2需求仍健康 明年可能供給吃緊

矽晶圓大廠環球晶 (6488-TW) 今 (17) 日召開法說，董事長徐秀蘭表示，目前未有客戶取消或遞延訂單拉貨，部分客戶甚至為求庫存穩定，增加訂單、要求提前出貨，第 2 季需求仍健康，預期明年市場將再度面臨供給吃緊：韓國新廠目前處於裝機階段，預計第 2 季末開始送樣，年底前可望全產能生產。

雖然近來肺炎疫情在全球擴散，不過，徐秀蘭表示，部分客戶為求庫存穩定，增加訂單、要求提前出貨，第 2 季需求還是很好、仍健康，但疫情發展快速，情況每天都在改變，後續需求仍得觀望。

徐秀蘭表示，新冠肺炎疫情對全球經濟增添許多不確定性，若疫情未能有效遏止，將對全球經濟產生衝擊，影響終端消費景氣，不過，長期來看，5G、人工智慧等應用，仍將驅動半導體需求成長。

從供需來看，徐秀蘭認為，原先預期今年下半年供給可能轉緊，但受到肺炎疫情影響，部分客戶擴產需求可能因此推遲，加上需求遞延效應帶動，預期明年整體需求將更強勁，矽晶圓供給將再度吃緊。

長約方面，徐秀蘭指出，第 1 季將是今年長約比重最高的季度，第 2 季比重將稍微下滑，第 3 季則持平；整體而言，今年長約覆蓋率較去年低，但仍處相對高檔，也因覆蓋率降低，現貨比重較去年成長，今年現貨價又高於去年、但較長約價格低，一來一往之下，今年整體 ASP 將較去年微幅下滑。

環球晶韓國一廠專注於生產 8 吋與 12 吋晶圓，二廠去年第 4 季已竣工，將致力高度自動化的 12 吋矽晶圓製造，月產能約 17.6 萬片。徐秀蘭表示，裝機進度受到疫情影響而稍微延遲，預計第 2 季末開始送樣，下半年開始拉升產能，今年底前可望全產能，但仍得觀望認證速度與肺炎疫情影響程度。

環球晶生產基地多元分散，在中國、日本、韓國與義大利等地都有產能，徐秀蘭表示，除中國昆山廠，其他地區都未受到疫情影響，中國昆山廠復工率已達 8 成，將逐周成長；馬來西亞廠則是馬國政府昨 (16) 日晚間宣布將全國封城，目前還在釐清馬國政府政策細節，會因應政府規範，調度全球產能產能因應；義大利廠仍可正常生產出貨，不受影響。