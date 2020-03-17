感測器出貨旺 昇佳去年純益年增逾3倍 EPS 35.1元

矽創子公司昇佳 (6732-TW) 今 (17) 日董事會通過決議，公告去年財報、盈餘分配，去年第 4 季稅後純益 3.66 億元，季減 11.6%，每股稅後純益 9.68 元；去年稅後純益 13.23 億元，年增 305.46%，每股稅後純益 35.1 元，每股擬配 22 元現金股利，以今日收盤價 466.99 元計算，殖利率約 4.71%。

矽創 (8016-TW) 由於持有昇佳 50.44%，受惠昇佳獲利，矽創母以子貴也將同步受惠，去年稅後純益 12.31 億元，年增 46.55%，創新高。

昇佳去年第 4 季營收 13.92 億元，季減 4.53%，毛利率 39.3%，季減 3.39 個百分點，營益率 29.74%，季減 2.32 個百分點，稅後純益 3.66 億元，季減 11.6%，每股稅後純益 9.68 元。

昇佳去年營收 48.06 億元，年增 148.31%，毛利率 42.01%，年增 8.46 個百分點，營益率 31.15%，年增 12.21 個百分點，稅後純益 13.23 億元，年增 305.46%，每股稅後純益 35.1 元。

昇佳去年受惠感測器 P-Sensor 打入中、韓系手機大廠，出貨大幅成長，營收成長逾 1 倍，且營運規模提升，固定攤提成本下降，推升獲利成長幅度優於營收，稅後純益年增逾 3 倍。