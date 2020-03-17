〈環球晶法說〉馬國廠受封國影響 6吋產能供給將更吃緊

矽晶圓大廠環球晶 (6488-TW) 今 (17) 日召開法說，馬來西亞受到全國封城政策影響，環球晶將因應政府規範調整；不過由於環球晶馬國廠負責生產 6 吋矽晶圓，受封國政策影響， 6 吋矽晶圓供應將更吃緊。法人解讀，此舉將有助 6 吋矽晶圓報價上漲，包含環球晶、合晶都已針對 6 吋矽晶圓調漲價格。

環球晶董事長徐秀蘭表示，目前尚未有客戶取消或遞延訂單拉貨的情形，部分客戶甚至為求庫存穩定，更增加訂單、要求提前出貨，第 2 季需求仍健康。

受肺炎疫情影響，近來 6 吋以下矽晶圓供應吃緊。環球晶副總經理陳偉文表示，肺炎疫情發生後，6 吋產能很搶手、供給吃緊，「有多少貨就出多少貨」，目前環球晶 3 座 6 吋以下晶圓廠包括台灣廠、中國昆山廠與馬來西亞廠，現有產能均全線滿載。

馬來西亞政府昨 (16) 日晚間突宣布，將從 18 日起全國封城 14 天。徐秀蘭表示，目前還在釐清馬國政府政策細節，會因應政府規範，靈活調動全球產能產能因應。陳偉文指出，台灣、昆山廠產能均滿，若馬國受制政策因素而停擺，6 吋以下矽晶圓供給將會更緊，將持續觀望馬國政府後續是否延長封城期間。

合晶日前也透露，中國 6 吋以下晶圓廠數量不少，受肺炎疫情影響，晶圓廠憂心拿不到足夠矽晶圓，農曆春節後，台灣廠商已明顯感受中小尺寸轉單力道，楊梅廠、龍潭廠全線滿載，訂單應接不暇，第 1 季更已調漲 6 吋以下價格。