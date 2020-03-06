環球晶2月營收月增2% 台勝科寫11個月新高

矽晶圓大廠環球晶 (6488-TW) 今 (6) 日公告 2 月營收 42.79 億元，月增 2.15%，年減 9.49%。台勝科 (3532-TW) 也同步公告 2 月營收 10.16 億元，月增 11.35%，年增 0.91%，創近 11 個月新高。

環球晶前 2 個月累計營收 84.68 億元，年減 14.68%。環球晶表示，近來 6 吋需求未明顯改變，但中國廠商產能受肺炎疫情影響，導致 6 吋市場供給吃緊，目前旗下 3 座 6 吋以下晶圓廠幾乎滿載，價格也已調漲，並看好未來即便疫情趨緩、供給回穩，6 吋市況也不會太差。

近來肺炎疫情持續延燒，不過，環球晶表示，今年以來，12 吋包括記憶體製程、邏輯製程需求仍持續強勁，客戶下單力道越趨穩定，且合約期間越來越長，8 吋也跟進 12 吋開始復甦，看好 12 吋與 8 吋景氣都已在去年第 4 季落底。

台勝科前 2 個月累計營收 19.28 億元，年增 18.84%。台勝科指出，由於部分 1 月因交通運輸受阻，而未能出貨的訂單，遞延至 2 月出貨，加上工作天數較 1 月多，帶動營收優於 1 月。

台勝科看好，營運已於去年第 3 季落底，並逐季走揚，今年第 1 季需求又優於去年第 4 季，雖然近來肺炎疫情蔓延，但需求未受疫情影響。