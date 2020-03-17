〈台股盤前〉川普示警美經濟衰退 台股恐回測9000點大關

美國總統川普示警疫情恐導致經濟衰退，周一美股大跌近 3000 點，台指期夜盤也下跌 464 點作收，台股今日恐面臨回測前波 9300 點支撐，甚至下探 9000 點大關的壓力。

美國道瓊周一大跌 2997 點或 12.9%，收 20188.52 點、那指下跌 970.29 點或 12.3%，收 6904.59 點、標普下跌 324.89 點或 12%，收 2386.13 點、費半下跌 245.48 點或 15.9%，收 1298.78 點。

川普對武漢肺炎疫情的態度大轉變，警告疫情可能持續到 8 月甚至更久，並導致美國陷入經濟衰退，同時也發布新的抗疫指南，包括有社區傳染的州應關閉酒吧、餐廳和其他民眾聚會的室內外活動場所，避免超過 10 人以上的集會；避免在酒吧、餐廳和公共美食廣場飲食；避免不必要的旅遊；並且敦促全美各地學生在家上學。

市場消息方面，受到疫情衝擊，亞系外資下調全面下調全球 5G 手機與整體手機、PC、半導體和伺服器等產業展望，同時點名台積電受影響大，今年每股純益恐零成長。

勞動部最新減班休息 (無薪假) 統計，截至 3 月 15 日止，各地勞工行政主管機關通報因應景氣影響，勞雇雙方協商減少工時事業單位計有 109 家，實施家數為八年多來新高，實施人數 3835 人，以餐飲、旅宿，以及批發零售業等增加較多。