〈美股早盤〉美股再觸熔斷機制 道瓊開盤下跌逾2600點 台積電ADR下跌13%

儘管美國 Fed 為了減輕疫情的衝擊，於週日 (15 日) 宣佈緊急降息、並啟動大規模的 QE 計劃，但美股仍於週一 (16 日) 重挫，S&P 500 指數於開盤下跌 8%，再次觸及熔斷機制，道瓊指數則於開盤大跌超過 2600 點。

此外，蘋果股價於開盤下跌 12.58%，台積電 ADR 則下跌 13%。

武漢肺炎疫情

隨著疫情於美國日益嚴重，川普總統於週五 (13 日) 宣佈美國進入國家緊急狀態，並計劃釋放 500 億美元的抗疫資金，以提供改良的病毒檢測配套措施與相關補助政策。

此外，紐約市長亦宣佈公立學校於週一 (16 日) 起停課至 4 月 20 日，並下令自週二 (17 日) 起禁止所有餐廳、酒吧及咖啡廳的內用消費，只能提供外賣或外送的服務。

Fed 降息

美國聯準會於週日 (15 日) 再度意外降息，將聯邦基金利率調降 4 碼至 0%-0.25%，近乎零利率，並且正式啟動高達 7000 億美元的量化寬鬆 (QE) 計畫，以因應美國經濟受到武漢肺炎疫情的影響。

美國經濟數據

美國紐約 Fed 於週一 (16 日) 公佈 3 月份的製造業指數，報 - 21.5，較前值 12.9 大跌 34.4 點，並創下自 2009 年以來最差表現，顯示隨著武漢疫情於美國持續擴大，製造業景氣亦受到嚴重衝擊。

截至台北時間週一 (16 日)22 時許：

道瓊指數下跌 2643.95 點或 -11.40%，暫報 20541.67 點

那斯達克下跌 919.11 點或 -11.67%，暫報 6955.77 點

標普 500 下跌 328.09 點或 -12.10%，暫報 2382.93 點

費半下跌 136.29 點或 -8.80%，暫報 1408.31 點

台積電 ADR 下跌 13% 至每股 45.44 美元

十年期美債殖利率下跌 19.10% 至殖利率 0.772%

紐約輕原油下跌 8.66% 至每桶 29.33 美元

布蘭特原油下跌 11.17% 至每桶 30.07 美元

黃金下跌 3.74% 至每盎司 1459.90 美元

美元指數下跌 0.66% 至 98.250 點

美股道瓊指數日 k 線圖 (圖：Investing.com)

焦點個股：

蘋果 (AAPL-US)

蘋果早盤下跌 12.58%，達 242.99 美元。

蘋果於週六 (14 日) 宣佈將關閉大中華區以外的所有直營零售門市至 3 月 27 日，員工將轉向遠端工作，以減少武漢肺炎疫情的蔓延與傳播。此外，由於疫情於中國逐漸趨緩，蘋果已於上週五 (13 日) 宣佈重啟中國 42 家實體門市的營業。

另外，法國競爭管理局於週一 (16 日) 宣佈，由於蘋果與兩家分銷商 Tech Data 及 Ingram Micro 共同違反了反壟斷法的規定，將對蘋果課以 11 億歐元 (12.3 億美元) 的罰金。

卡特彼勒 (CAT-US)

卡特彼勒早盤下跌 7.27%，達 92.39 美元。

Stifel 分析師 Stanley Elliott 於週一 (16 日) 上調重型工業機械製造商卡特彼勒的股票評級，由「持有」調升至「買進」，但將目標價由每股 140 美元，下調至每股 137 美元。

Elliott 表示，雖然由於武漢疫情的影響，以及國際油價的重挫，2020 年對於卡特彼勒而言，將會是艱難的一年，但由於該公司的獲利能力、及現金流量產生能力持續改善，預期將可減輕外部環境造成的打擊。

美國航空 (AAL-US)

美國航空早盤下跌 13%，達 12.45 美元。

由於疫情擴大導致航空旅客人數的下滑，航空業者紛紛採取縮減航班的措施，以減輕疫情對於營運所造成的衝擊。美國航空表示，將從週一 (16 日) 起至 5 月 6 日止，暫停從美國出發的 75% 國際長途航班。

今日關鍵經濟數據：

美國 3 月紐約 Fed 製造業指數報 - 21.5，預估 5.1，前值 12.9

美國紐約 Fed 製造業指數 (圖：紐約 Fed)

華爾街分析：

美國 Fed 於週日 (15 日) 宣佈降息 4 碼、並啟動 7 千億美元的 QE 計畫，對此 Jefferies 經濟學家 Ward McCarthy 及 Thomas Simons 表示，為了維持金融市場的穩定性、信用擴張、及刺激經濟，央行竭盡所能的釋出寬鬆政策。而雖然聯準會採取積極的措施，並試圖減輕企業及家庭的壓力，但經濟學家仍預估美國的經濟活動將於 Q2 大幅衰退。

Maria Fiorini Ramirez 美國首席經濟學家 Joshua Shapiro 表示，聯準會的緊急降息，暗示著武漢肺炎 (COVID-19) 疫情對於全球經濟造成相當大的風險，但儘管聯準會及各國央行的降息政策，有助於鼓勵借款並緩衝疫情的衝擊，但對於減少人群聚集及關閉店家等措施所造成的影響，降息政策將難以發揮效用。