快檢視期貨持倉部位 期交所調高7大商品保證金 升幅平均一成

武漢肺炎疫情嚴峻，近期血洗全球股市，台股也連續大跌，讓期交所緊急公告調整 7 大主要商品保證金，調升幅度約在一成上下，法人提醒快檢視期貨持倉部位，今 (13) 日一般交易結束後即將實施，若保證金不足快補，避免被追繳。

期交所公告調整小型台指期貨契約（MTX）、台股期貨契約（TX）、美國道瓊期貨契約（UDF）、美國標普 500 期貨契約（SPF）、美國那斯達克 100 期貨契約（UNF）、布蘭特原油期貨契約（BRF）及台指選擇權契約（TXO）的期貨契約保證金及選擇權契約風險保證金（A 值）、風險保證金最低值（B 值）、混合部位風險保證金（C 值），共 7 項主要商品的所有月份保證金金額。

其中，俗稱大台指每口保證金的台股期貨契約（TX），調整前原始保證金金額為新台幣 11 萬元，調整後原始保證金金額為 12.2 萬元，調整幅度約 10.9 %。

小型台指期貨契約（MTX）原始保證金 2.75 萬元，調整後原始保證金為 3.05 萬元，調整幅度也是約 10.9 %。

美國道瓊期貨契約（UDF）調整前原始保證金金額 3.6 萬元，調整後為 4 萬元；美國標普 500 期貨契約 (SPF) 原始保證金 3.8 萬元，調整後 4.2 萬元；調整幅度分別約 11 %、10.5%。

布蘭特原油期貨契約（BRF）調整前原始保證金金額 4 萬元，調整後為 4.4 萬元，調整幅度約 10 %。

法人指出，近日美股和台股指數波動大，面對市場劇烈震盪及保證金調高，交易人務必於今日盤中留意手上持有部位，並檢視保證金是否足夠，以免保證金被追繳。