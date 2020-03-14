比特幣兩天內跌掉半數面值 恐失避險資產吸引力

比特幣本週的跌勢，讓比特幣聲稱具有「避險資產」之說法，不攻自破。

在過去兩個交易日裡，這個全球首個也是使用最廣泛的加密貨幣下跌 50%。根據 CoinDesk 的數據，比特幣週五 (13 日) 下跌逾 30%，至 2019 年 3 月來的最低水平。

本週一開始時比特幣還處於 9000 美元以上，但到了週五已短暫跌至 4000 美元以下，後來在美國市場收盤時回升至約 5400 美元。與此同時，比特幣期貨走出 2017 年 12 月首次掛牌交易以來的最糟單週走勢。

在 2 月中旬時，比特幣的交易價格還接近 1 萬美元。但跌勢在 2 月下旬開始，伴隨著全球市場因武漢肺炎 (COVID-19) 疫情迅速傳播的下跌走勢。

加密貨幣投資公司 BitBull Capital CEO Joe DiPasquale 指出：「比特幣最近的價格走勢主要是受到武漢肺炎爆發影響全球市場，並促使投資人轉向持有現金以保安全。」

Joe DiPasquale 表示：「隨著這股急跌走勢，比特幣作為避險資產的潛力受到質疑，但我們認為現在尋找比特幣與其他資產類別之間的關聯性還為時過早。」

比特幣的暴跌與本週華爾街同步經歷動盪交易。美股週四 (12 日) 創下 1987 年「黑色星期一」崩盤以來的最糟糕單日表現。而由於全球各國政府可能採取財政刺激措施，美股週五大漲。

本週其他加密貨幣也同步下降。全球第二大數位貨幣以太幣本週下跌 46%，而瑞波幣 (XRP) 下跌近 40%。