紐西蘭央行緊急降息3碼 紐幣急跌後回穩

紐西蘭央行週一 (16 日) 迅速追隨美國聯準會，宣布降息 75 個基點，以支持經濟，紐西蘭央行預計，為了因應武漢肺炎 (COVID-19) 疫情傳播採取的嚴格邊境管制措施，將使得紐西蘭經濟陷入衰退。

央行意外降息後，紐西蘭幣兌美元一度下挫逾 2%，之後反彈重回平盤附近，暫報 0.6059 美元，升 0.04%。

(圖表取自 investing.com)

紐西蘭央行聲明稿表示，將官方隔夜拆款利率 (OCR) 調降至 0.25%，貨幣政策委員會一致同意將 OCR 保持在這個水準至少 12 個月。

紐西蘭央行指出，降息的主因是疫情持續打擊貿易、旅遊觀光和國內生產，支出和投資在較長一段時間內將呈現低迷，負面經濟影響繼續上升，表明有必要採取進一步的貨幣刺激措施。

委員會並指出，如果需要進一步的刺激，央行下一步的行動更願意大規模購買政府債券，而不是再下調利率。

紐西蘭央行稱，原定 3 月 25 日召開的政策會議已取消。

澳盛銀行駐奧克蘭的首席經濟學家 Sharon Zollner 說：「我們認為 QE 在不久的將來是不可避免的，它將與財政政策緊密配合。現在，人們將焦點放在財政政策將採取的行動上，預計明天將提出非常重大的一系列政策。」

紐西蘭政府週末採取嚴格措施，要求進入該國的幾乎所有個人，包括公民和居民，都必須自我隔離 14 天。

西太平洋銀行的高級經濟學家 Michael Gordon 認為，這將是一次重大的經濟破壞，最明顯的是對觀光及旅遊業，但它將在經濟中更大範圍地蔓延，目前看來嚴重的衰退不可避免。