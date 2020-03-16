Fed降息+QE無力緩解疫情擔憂 Stoxx 600早盤跌逾8%

週一 (16 日) 市場反映了歐洲的最新情況，除了西班牙進入緊急狀態，德、法、瑞士等國無不釋出更嚴厲的限制舉措，甚至關閉邊境，隨著歐洲多數地區進入封閉狀態，泛歐 Stoxx 600 指數早盤跌逾 8%。

截至台北時間週一 (16 日) 晚間 18 時許，泛歐 Stoxx 600 指數下跌 8.09%，德國 DAX 指數下跌 7.92%，法國 CAC 指數下跌 8.93%，英國 FTSE 指數下跌 6.08%。

泛歐 Stoxx 600 指數日線走勢 (圖：Investing.com)

泛歐指數板塊中以旅遊和休閒板塊跌幅最劇，早盤下跌約 11.7%，銀行板塊下跌 9.72%，金融服務板塊下跌 10.3%。

近期武漢肺炎疫情重創歐洲，繼西班牙政府宣布進入全國緊急狀態後，德國政府昨 (15 日) 宣布自今日起關閉奧地利、瑞士及法國邊境，法國法國也自本週起關閉境內學校，未來不排除進一步關閉邊境。

歐洲各國對內實施餐廳、商店等公共場所出行限制，以及對外的邊境封鎖及旅遊限制舉措，疫情漸趨嚴苛迫使各國政府必須採取更強硬措施。

截至週一 (16 日)，義大利確診病例達 24747 例，死亡 1809 例；西班牙確診病例達 7844 例，死亡 292 例；德國確診病例達 5813 例，死亡 13 例；法國確診病例達 5437 例，死亡 127 例。

在白宮將旅遊禁令擴大至英國和愛爾蘭後，英國政府正面臨來自各方的呼籲，要求對國家疫情採取積極的防控行動。

隨著全球旅行禁令擴大，週一 (16 日) 航空股受到打擊特別嚴重，國際航空集團 (IAG) 早盤重挫 21.4％，而法荷航集團下跌 16.7％，德國漢莎航空 (Lufthansa) 下跌逾 10％。

另外，英國廉航湯姆遜假日 (Tui) 早盤暴跌 28％，英國最大航空公司易捷航空 (EasyJet) 也重挫 27％。

因應武漢肺炎對美國經濟帶來的衝擊，美國聯準會於台灣時間週一 (16 日) 清晨再度意外降息，下調聯邦基金利率 4 碼至 0-0.25%，同時啟動 7000 億美元的量化寬鬆 (QE) 舉措。

高盛 (Goldman Sachs) 分析師 Zach Pandl 強調，在近期西班牙和法國疫情增溫，以及美國部分學校停課的情況下，央行的行動可能只是勉強有用，但仍將大幅緩解市場的流動性壓力，尤其是海外美元短缺情形。