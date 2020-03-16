

◆盤勢分析

1. 因應新型肺炎疫情，美國總統川普於上周五 3/13 宣布美國進入緊急狀態，撥款釋出 500 億美元抗疫，此外，川普已授權計畫增加美國戰略石油儲備，激勵原油期貨上漲。上周五美股四大指數向上強彈，漲幅介於 9.29%~10.93% 之間。

2. 新冠肺炎疫情蔓延，因恐慌情緒升溫，上周五亞股修正，台股加權指數跳空開低，但午盤後買盤力道增強，日 K 線拉出長下影線，守萬點大關未破。終場指數下跌 293.45 點，收在 10,128.87 點，跌幅達 2.82%，成交金額則為 3031.09 億元。三大法人合計賣超 293.25 億元，外資賣超 302.32 億元、投信賣超 14.58 億元、自營商買超 23.66 億元。

3. 以下三個面向檢驗加權指數方向及強弱：

（1）量能：價跌量增、帶量拉出長下影線。後續仍需價跌量縮、價漲量增較有利於行情回穩。

（2）均線：目前指數位處年線 (約 11,081 點)、5 日線(約 10,685 點) 之下，須留意上檔套牢壓力，下檔波段支撐以萬點大關為守。

（3）技術指標：KD 呈死亡交叉，但缺口收斂，短線上已跌深、醞釀反彈。

4. 上周五櫃買指數跌幅 4.25%，收在 123.44 點，周五整體表現較加權指數弱勢，但亦有拉出下影線。目前壓力落在 5 日線 (約 133.5 點) 附近。

5. 觀盤重點：上周五台股帶量拉出長下影線，現階段目標守穩萬點，但考量上檔套牢壓力仍在，建議於操作上不宜躁進，並須多加注意資金比重控管，目前財政部長已出面表示，國安基金將密切關注，並適時因應，未來電子權值股能否率先回神止跌，為盤面觀察重點之一。後續選股方向，可關注高殖利率、內需食品、PCB、伺服器、光通訊，另外，近日中國衛健委指出，中國國內疫情流行高峰已過，建議可持續留意台廠產能回升進度。

6. 於台灣時間 3 月 16 日上午 5 點，聯準會 (Fed) 再度意外降息，將聯邦基金利率調降 4 碼至 0%-0.25%，近乎零利率，並且正式啟動高達 7000 億美元的量化寬鬆 (QE) 計畫，以因應美國經濟受到肺炎疫情的影響，市場持續關注聯準會於 3 月利率會議是否還會有其他動作。

7.PCB 廠 2313 華通 2019 年受惠於美系客戶新機銷售成績優於預期、陸系客戶手機用板高階設計方向發展，2019 年稅後純益 38.22 億元、年增率 + 59％，每股盈餘 3.21 元、創 2001 年來新高記錄，董事會通過每股將配發現金股利 1.2 元。

8.6669 緯穎 1、2 月份出貨受到春節長假及供應鏈復工延遲所影響，累計 2020 年前兩個月營收為 242.79 億元、年減 8％，但就中長期角度來看，客戶需求仍在，加上部分關鍵零組件報價持續看漲，2020 全年營收展望仍正向，營運於 Q2 可望出現明顯反彈成長。

9. 在家遠距工作（Telework）成為防疫策略，隨著雲端運算及資料中心需求大幅提升，英特爾及超微伺服器平台出貨量持續上升，伺服器遠端管理（BMC）晶片大廠 5274 信驊成直接受惠者。

