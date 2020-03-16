Fed下零利率猛藥 迎報復性反彈？先看穩盤2關鍵

美國總統川普宣布美國進入緊急狀態，隨即美國聯準會再緊急宣布降息 4 碼，直接投下零利率猛藥。美股上周五也出現強彈，道瓊指數大漲 1985 點，漲幅達 9.3%，費城半導體指數漲幅更高達 10.9%，台股繼上周五演出漂亮的萬點保衛戰之後，也可望上演報復性反彈？別急，先求穩住盤勢卡要緊! 穩盤的 2 大關鍵，仍是護國神積—台積電與新台幣匯率，10045 為萬點保衛戰最後灘頭堡。關鍵點位則觀察 10148、10227、10359 點。

仍需提防今日台股盤勢出現大幅波動，同樣今天開盤後先留意開盤位置在哪一個整數關卡區間。如順利開高，開在 10180 點之上，即可觀察 10200 點，必須衝過 10227 點，才算站穩。下一站則觀察 10282 點，闖關 10300 點，最好能連 10359、10393 都衝過，10400 點關卡要站穩，必須觀察 10421 點能否收復。但如未能守住 10148 點，則須提防回測 10100 點整數關卡，仍有可能進入萬點保衛戰區域，10045 為萬點灘頭堡，10000 點下方最重要的防守位置為 9975 點，如再棄守須提防回測 9900 與 9888 點防線，下方 9832 點則是 9800 點守護區，如再棄守 9737 點，須提防再往 9700 與 9677、9600 點之下回測。

近日股市波動幅度極大，台股雖有國家隊力挺，但在上周五急拉時，外資仍沒給好臉色，持續大砍 302 億元。台股權王台積電，將成為力撐指數的關鍵角色，大盤已失守年線，但台積電上周五仍奮力挺住年線，同時台積電也扮演精神領袖角色，只要台積電穩住登高一呼，較易獲得市場認同。

雖然上周五的急拉，讓投資人很興奮，不過仔細檢視，台股上周五收盤仍是較上周四下跌 293 點，同時目前仍是空方掌控，並未出現止跌訊號，投資人切勿太過心急。預估今日仍有融資斷頭賣壓出籠，最好先行避開高融資弱勢股，靜待大盤落底訊號。(訊息僅供參考，請勿作為買賣股票之依據)