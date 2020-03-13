〈武漢肺炎疫情〉台灣確診增至50例 在台工作美籍男疑遭境外友人傳染

美國當地疫情持續升溫，疫情指揮中心指揮官陳時中今 (13) 日宣布，我國新增一例武漢肺炎 (COVID-19) 確診病例 (案 50)，為一名中部 50 多歲美國籍男性，獨自在台工作，經研判，疑似在上月底接待美國來訪的友人時被傳染。

陳時中表示，這名美籍男子是在 2 月 24 日曾接待 4 名來台的美國友人，為兩對夫妻，均於 2 月 26 日離境，案 50 隔幾天後陸續出現畏寒、咳嗽及發燒症狀，並於 7 日就醫後收治住院，今日確診，目前在負壓隔離病房治療。

經衛生單位進一步調查，美籍男子的 4 名友人中，1 人在台灣旅遊期間即出現冷顫、咳嗽、疲倦，另 2 人也在離境後出現呼吸道症狀，其中一對夫妻的美國家人 10 日經檢驗確診武漢肺炎，因此，由案 50 發病前暴露史研判，遭美國友人感染的可能性較高。

指揮中心指出，針對案 50，目前初步掌握接觸者共 64 人，將持續追蹤匡列，此外，也已掌握案 50 及 4 名美國友人 2 月 24 日的活動行程，後續將進一步調查他們在台其他時間的活動軌跡。

至於第二批武漢包機返台的台人狀況，指揮中心表示，361 人檢驗結果均為陰性，目前健康情形良好，持續於集中檢疫所密切健康監測。全台累計病例已達 50 例，分別為本土病例 27 例、境外移入 23 例，其中 20 人解除隔離。

有國外研究顯示，部分罹患武漢肺炎的病人痊癒後，仍有肺部纖維化現象，不過，醫療應變組副組長王必勝指出，觀察目前我國的案例，患者留下後遺症的比例相當低，不過，許多人是剛解除隔離，後續狀況仍待觀察，陳時中則表示，除了首例自武漢返台的女性肺部尚未復原，其他人的 X 光片上都沒有看到肺部有變化。