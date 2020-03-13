台股大跌逾700點終止最長萬點行情 停損+多殺多壓力接踵到 恐續探低點

隨著武漢肺炎在歐美快速蔓延，美股昨 (12) 日遭瘋狂血洗，道瓊指數崩跌 2352.6 點，跌幅 9.99%，創史上最大跌點，台指期今 (13) 日早盤以下跌 331 點開出後，隨即暴跌逾 700 點，低至 9636 點，預估成交量逾 3300 億元，其中，台積電就貢獻逾 150 點的跌點，台股史上最長萬點行情正式告終，法人提醒，停損、多殺多與程式交易賣壓壓力即將到來，股市恐持續回測低點。匯市同樣遭逢外資逃殺，台幣早盤貶值高達 1.4 角。

元大投顧指出，外資今年在台股賣超逾 3000 億元，等於把去年買超金額全部吐光，內資法人也持續降低持股退場觀望，台股幾乎沒有太大支撐買盤，接下來可能面對各種停損、多殺多或程式交易賣壓，短線建議觀望靜待落底。

國泰證期研究部則表示，疫情蔓延再加上美國總統川普的救市方案充滿不確定性，導致美股重挫破底，累計 20% 跌幅後正式步入熊市，就過去經驗觀察，美股進入熊市後短線雖有望跌深反彈，但空頭格局恐不易短時間內翻轉，因此仍需持續觀察美國疫情的變化。

若疫情擴大，對產業影響恐由服務業擴散至製造業，在產業獲利下修之下，股市低點恐持續回測。

國泰證期強調，即使台灣防疫較佳，指數表現相對抗跌，仍有破底的危機，操作上應維持保守，避免槓桿投資，考量流動性風險避開成交量偏低個股，後續等待美股震盪幅度縮減、連續 3 日道瓊指數高低點能縮減到 300 點以下，顯示股市多空對戰的力道大幅削減後，再分批逢低承接。