〈熱門股〉車市需求穩 三陽庫藏股發威 成抗跌黑馬股

台股加權指數本周大跌 10.5%，多數個股周跌幅均超過 10% 甚至 20%，不過，機車大廠三陽 (2206-TW) 抗跌，最低點來到 19.15 元，但機車銷售動能未見受武漢肺炎疫情衝擊，加上正處執行庫藏股期間，撐盤力道強，未跌破 2015 年 8 月 24 日創下的前低，一周跌幅僅 1.46%，成為最抗震的黑馬股之一。

三陽至 4 月 1 日前正處在執行庫藏股期間，買回區間價格為 15-31 元，預計買回 1.5 萬張，過去 3 年共 8 次買回庫藏股均執行完畢，有助投資人承接買盤信心大振。

從機車市場來看，2 月銷售不受武漢肺炎疫情衝擊，總市場單月熱銷達 65913 台，月增 42.63%，優於市場預期的 6.5 萬台，其中，三陽銷量 18427 台，月增 36.52%，穩居車市二哥地位。

由於七期環保車有 5000 元補助、ABS 車款有 4000 元補助，各大機車品牌正加速推出七期環保燃油機車刺激需求，預料將有助整體機車銷量維持一定的熱度。

另一方面，三陽雖尚未公布去年財報，不過去年前三季稅後純益 23.32 億元，年增 35.23%，每股純益 (EPS)2.84 元，日前三陽曾表態股利政策朝 1 元以上評估，令市場期待其高殖利率題材。