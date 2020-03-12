蔡總統召開國安高層會議因應疫情 投入千億預算、穩定股匯市

為因應武漢肺炎 (COVID-19) 疫情全球擴散帶來的經濟衝擊，總統蔡英文今 (12) 日召開國安高層會議，做出五大超前部署裁示，包括落實 600 億元紓困振興方案、400 億元各部會既有預算及基金移緩濟急，並要求財政部、金管會、央行全力穩定台灣金融市場。

蔡英文今天召集行政院正副院長與相關部會首長、國安會秘書長和諮詢委員等人，舉行國安高層會議，聽取因應疫情報告後，蔡英文表示，因防疫超前部署，使得國內疫情管控良好，但面對經濟衝擊，政府必須更超前部署，強化短期經濟動能。

蔡英文在會中做出五項指示，包括落實 600 億元防疫特別預算、政府各部門既有預算及基金移緩濟急、最短時間落實政府部門投資與採購、全力協助民間加速投資及全力穩健金融市場。

蔡英文指出，目前防疫與紓困振興條例已立法完成，特別預算也正由立法院進行審議，600 億元受衝擊產業紓困預算應確實執行。

除 600 億元紓困預算外，總統也裁示各部會，彙整政府預算移緩濟急及各項基金的支出，如：就業安定基金、觀光發展基金等，約有近 400 億經費可投入紓困與振興計畫。

隨全球疫情持續擴大，投資人信心潰散，台股今天也出現恐慌性殺盤，終場重挫近 500 點，蔡英文強調，國內經濟基本面尚屬良好且資金充足，為避免疫情變化造成心理面影響，請財政部、金管會、中央銀行等各部會密切觀察國際金融市場，特別是美股的情勢，即時因應，全力維持匯市穩定與股市動能。