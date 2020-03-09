立院初審600億元特別預算一毛未刪 13日力拚三讀

立法院財政、經濟等六個委員會，今 (9) 日聯席審查「中央政府嚴重特殊傳染性肺炎防治及紓困振興特別預算案」，經過近 5 個小時討論，朝野互有退讓，並未刪減或凍結特別預算金額，全案初審通過，但須交由黨團協商，13 日 (周五) 院會力拚三讀。

行政院會日前通過疫情紓困特別預算新台幣 600 億元，其中經濟部編列 204 億元、衛福部 169 億元、交通部編列 167 億元等，所需財源是移用以前年度歲計賸餘 300 億元，及舉債 300 億元支應。

國民黨立委翁重鈞原提案，凍結 600 億元預算的 80%，他認為，紓困條例第 11 條規定，預算編製及執行可不受預算法第 23、62 及 63 條限制，等同賦予行政機關如握「尚方寶劍」，認為應嚴守預算法第 63 條不得跨部會流用，儘管未正式成案即撤消，仍遭外界批評。

此外，時代力量立委邱顯智、王婉諭等人原堅持，就經濟部所提振興預算 200 多億元凍結 10%，待經濟部提出具體計畫，向立法院提出專案報告，經同意後使得動支，但經討論後同意不凍結。

民進黨立法院黨團總召柯建銘表示，特別條例案原本跟國民黨團、時力黨團、台灣民眾黨團討論後，委員會審查完竣後不須協商，直接送院會處理，但國民黨團希望在 13 日院會處理前進行協商，因此，屆時將交由立法院長游錫堃主持，看各黨團提案狀況再來協商。