無懼疫情 台股逐筆交易制度如期3/23上路 不會助跌

金管會今 (12) 日表示，無懼武漢肺炎影響，台股逐筆交易制度將如期於今 (2020) 年 3 月 23 日實施，不過，因為近期正逢台股大跌，外界擔憂逐筆交易制度是否會造成「助跌」，對此，金管會表示，逐筆交易上路後，大家可能會擔心系統承載量和高頻交易，但是，台股有盤中價格穩定措施及漲跌幅限制，所以不會有助跌的問題，反而有助於提升交易效率與資訊透明度，並與國際接軌。

金管會表示，未來逐筆交易新制度上線後，將於盤中時段 (9:00-13:25) 採行逐筆交易 (開收盤時段仍維持集合競價)，且提供委託簿即時更新的委買、委賣及成交資訊，在委託種類上，將有「限價單」、「市價單」，搭配「當日有效」、「立即成交或取消」、「全部成交或取消」等 6 種委託單的組合，提供投資人更多選擇。

金管會提醒，市價單雖無需指定價格，而是依證交所與櫃買中心所訂定原則給予轉換參考價進行撮合，惟該轉換參考價會依當時委託簿最新狀況而有變化，因此市價單的成交價格可能與投資人預期成交價不同，故建議投資人應視本身風險承受能力及投資策略，選擇適合的委託單種類。

金管會進一步指出，除非是策略性投資人， 若是一般長線布局投資人，想在投資成本上做控制，還是建議用「限價單」；若是一定要買一個部位，可以採「限價單」搭配「當日有效」的委託單。若只是要「搶一下價格」，可以採「限價單」搭配「立即成交或取消」委託單；若是想要更安全，可以採「限價單」搭配「全部成交或取消」。

金管會表示，為利投資人事先瞭解逐筆交易與體驗新式委託單，證交所已配合建置擬真交易平台，並舉辦獎勵活動，建議投資人可多利用該平台模擬下單。

不過，因為武漢肺炎疫情嚴峻，全球股市震盪劇烈，台股近期也連續下殺，外界擔憂逐筆交易制度是否會造成「助跌」？

對此，金管會表示，逐筆交易上路後，大家可能會擔心系統承載量和高頻交易，其中，系統乘載量部分，就算以 2018 年 0206 期貨大屠殺當天的量做估算，最高峰時，每秒的最大量 1 萬 1000 筆、平均瞬間每秒筆數 3100 多筆，系統安全乘載量都是逐筆交易的三倍，就算未來新制上路後，有超載問題，也會在系統上再做調整。

高頻交易部分，目前台灣有交易稅，要透過券商下單，國外下單主機則是直接連到交易所，因此我國逐筆交易和國外高頻交易不同。

而且台股目前有盤中價格穩定措施，每筆撮合前，會去比較市價跟參考價是否有漲跌超過 3.5%，一旦現價單的委託價過高，將改採為兩分鐘集合競價，等兩分鐘結束再恢復逐筆交易，所以不會有助跌之虞。

金管會強調，為使各證券商與資訊廠商的資訊系統順利上線，證交所已於今年 2 月 9 日與 3 月 8 日辦理二次全市場會測，測試結果皆正常，預訂於逐筆交易制度上線前一日 (3 月 22 日) 再進行最後一次全市場會測。

金管會表示，逐筆交易制度具有提升交易效率與資訊透明度等優點，將更有利於投資人的買賣決策，投資人如有相關疑義，可向證交所、櫃買中心或所屬證券商洽詢，金管會亦將持續請證交所、櫃買中心及證券商公會加強辦理市場宣導，俾利逐筆交易制度順利上線。