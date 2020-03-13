〈財報〉博通獲利未達標 因疫情撤銷年度財測 盤後慘跌7%

晶片供應大廠博通 (Broadcom) (AVGO-US) 週四 (12 日) 於美股盤後公布第一季度財報，由於 EPS 與營收皆遜於市場預期，加上武漢肺炎疫情等不確定因素，博通宣布回撤此前公布的年度財測展望，促使盤後股價大跌 7%。

週四 (12 日) 博通下跌 11.05%，以每股 218.78 美元作收，而在盤後公布財報後，博通股價再下跌 7.67% 至每股 202 美元。

博通股價 (圖片: GOOGLE)

基於 GAAP 財報關鍵數據：

稀釋後 EPS 報 74 美分，年增 1%，遜於去年同期的 1.12 美元

營收報 58.58 億美元，年增 1.19%，遜於市場預期的 60 億美元和年增 2.37%

淨收入報 3.85 億美元，而去年同期為 4.71 億美元，年減 1%

調整後 EBITDA 為 32.65 億美元

自由現金流報 22.14 億美元

基於 non-GAAP 財報關鍵數據：

稀釋後 EPS 報 5.25 美元，低於分析師預期的 5.34 美元，年減 5.41%

營收報 58.58 億美元，優於去年同期 57.89 億美元

淨收入報 23.7 億美元

公司聲明與展望：

博通執行長 Hock Tan 表示：「第一季度財報符合我們預期，網路、存儲器和頻寬等業務逐年增長，半導體景氣漸漸好轉」

他表示，截至 2 月 2 日的季度收入並未受到疫情的直接影響。Tan 補充道：「由於疫情影響全球，致使公司需求前景的不確定性加劇，儘管我們的供應鏈並沒有受到疫情的實質性衝擊，但在謹慎考量下，我們決定回徹公司的年度財測展望」

此前博通預期公司年度營收落在 245 億美元至 255 億美元之間。如今撤銷此財測，改成公布第二季度財測展望。

Q2 財測展望：

營收預估為 57 億美元，上下波動範圍約 1.5 億美元，低於市場預期的 59.4 億美元

調整後 EBITDA 預估為 31.35 億美元，上下波動範圍約 7500 萬美元，佔營收中點的 55%

首席財務長 Tom Krause 說：「本季度我們創造了超過 22 億美元的強勁自由現金流，年增 9%，資本支出上花費了 1.08 億美元，不過本季度的收購計畫因疫情而暫時擱置。」

「目前我們手頭現金仍有超過 64 億美元，顯示公司現金流前景依然穩健，因此儘管市場充滿挑戰，我們依然有能力向股東派發股息」

博通 CEO 表示，這場疫情可能會間接使公司某些硬體或軟體受惠，因為越來越多的人在家辦公，需要更頻繁地使用網路和雲端演算等服務。他認為雲端基礎設施的銷售額可能不會減少，反而可能會增加。

過去一個月來，疫情導致武漢肺炎最初爆發地中國關閉多間工廠，擾亂全球貿易和供應鏈，也扼殺了許多對軟體與硬體的需求。

在這波疫情恐慌中，博通是少數幾間願意公開描述疫情對其內部業務影響的公司之一。

今年以來博通股價已下跌 22.2%，而同期美股指標標普下跌 15.2%