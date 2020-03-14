【政壇老將逐夢白宮（中）】痛失愛子成了參選動力 「顧家男」拜登的家庭難題

拜登在美國政壇長年打滾，最讓人印象深刻的是他曾經歷幾次痛失親人的不幸，讓選民對他寄予同情。他也不忘強調這些個人悲劇，是他推動政策的動力。這也打造了他「顧家男」的形象。不過，拜登的家人在這次選戰中，卻也成了爭議的主角。

當選驟逢悲劇

拜登家庭裡的不幸事故，和他一路順遂的政治生涯成強烈對比。

1972 年，30 歲的拜登政壇初試啼聲，剛贏得聯邦參議員的選舉後不久，他的妻子娜莉亞自己開車載著三個孩子－－四歲的博（Beau），三歲的杭特（Hunter），還未滿一歲的小嬰兒娜歐米（Naomi）－－－出門選購聖誕樹，準備迎接將到來的節日。

途中他們的車子和側撞到一輛拖車，娜莉亞和娜歐米不幸喪生，博和杭特也受重傷。

根據警方的研判，可能是娜莉亞的車子衝入了對方的車道，拖車司機也免除了刑事責任。

拜登隨後的就職成了當時全美國矚目的新聞，因為他的宣誓典禮是在醫院病房裡進行，躺在病床上的是他車禍受傷的孩子。

為了照顧他的兒子，拜登一度想辭去公職，但最後被說服留任。他每天從德拉瓦的威爾明頓，搭一個半小時的火車到位在華府的國會上班。

1977 年，拜登據說在「孩子們的鼓勵下」，與現任的妻子吉爾結婚。孩子們與繼母相處融洽，吉爾後來又生下一女艾希莉。擁有教育博士學位的吉爾，在擔任「第二夫人」（Second Lady）還曾創下一個紀錄。她在社區大學擔任兼職教授，而成了第一位在任內還上班賺錢的副總統夫人。

痛失愛子 成了參選動力

2015 年，另一場不幸降臨拜登的家中。拜登的長子，46 歲的博因為腦癌過世。這是自甘迺迪總統的幼子派屈克在 1963 年夭折之後，第一次有白宮在任的正副總統子女過世。

博．拜登原本被視為拜登家族的政治明日之星，曾從軍在伊拉克參戰，也曾兩度就任達拉瓦州的總檢察長，原本已經表態在 2016 年角逐德拉瓦州的州長。

拜登後來一再強調，博是之後他持續參選的動力。在選戰裡他也常用自己的不幸事故為例，來解釋健保法案的重要性，形容法案是「關乎他個人」的事。

這些不幸，也成了拜登凝聚支持者的重要來源。不幸凸顯了拜登人格特質裡最大優點，他被看成溫暖、可親而且顧家的好男人。

小兒子的大麻煩

不過，拜登的另一個兒子杭特，卻成了他家庭問題的痛處。

杭特拜登同樣出身名校，擔任律師和政治說客，不過傳出的新聞卻是負面居多。過去他酗酒吸毒，與他哥哥的遺孀交往，都曾引發爭議。更大的問題在他擔任國會遊說工作，成了政治對手質疑拜登政商關係不清的把柄。

2013 年，杭特拜登在上海與中國商人李祥生成立跨境併購投資的「渤海華美」公司。在 2019 年，已身為美國總統的川普宣稱，杭特「帶了 150 億美元逃回美國」，還說他從渤海華美獲利了「幾百萬美元」。並公開呼籲北京調查杭特在父親擔任副總統期間的業務往來。杭特拜登指控川普的說法完全是子虛烏有。

另一個更大爭議的事件，是杭特拜登在 2014 年出任了烏克蘭最大天然氣公司「布里斯瑪」的董事。杭特任職的期間，他父親正是白宮負責烏克蘭外交的關鍵人物。杭特拜登未避諱瓜田李下之嫌，也成了最後川普彈劾案共和民主兩黨在國會惡鬥的導火線。

儘管拜登一再宣稱無辜，也沒有任何證據顯示他兒子的商業活動和自己無關。但如今隨拜登選情聲勢上揚，不難預見，杭特拜登的必然再度成為選戰熱門話題。

★珍惜生命拒絕毒品，健康無價不容毒噬。

★未滿 18 歲禁止飲酒，飲酒過量害人害己，酒後不開車，安全有保障。

【本文經授權，轉載自鏡週刊，不開放合作夥伴轉載】

【延伸閱讀】

【政壇老將逐夢白宮（下）】曾支持種族隔離 拜登的「黑」歷史成競選包袱

【政壇老將逐夢白宮（上）】海納百川的「中產喬」 拜登選情起死回生

【美初選超級星期二（上）】美前副總統拜登選情大逆轉 從奄奄一息到急起直追

【美初選超級星期二（下）】民主黨團結牌奏效 力挺拜登對抗桑德斯

【彈劾川普（上）】賭盤看好眾院可過關 民主黨共識：輸掉大選也要彈劾

【強權夾縫的兩難（上】不只是美國家務事 川普彈劾案讓旁觀者也無法置身事外