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復古電動微型車Micro Mobility Microlino 2.0明年量產上市

復古電動微型車Micro Mobility Microlino 2.0明年量產上市
復古電動微型車Micro Mobility Microlino 2.0明年量產上市

20 世紀最經典的微型車始祖 Isetta，可望以四輪電動版的身份重現今日車壇。瑞士電動速克達製造商 Micro Mobility System AG 在幾年前公開了 Microlino 原型車計畫，以經典的 Isetta 小巧造型結合電動車技術，讓喜愛這款車的車迷相當期待，可惜最後未能付諸量產。而今，Micro Mobility 將全車所有部位都重新設計並大幅升級，推出了全新一代的 Microlino 2.0，並決定明年以 12,000 歐元正式量產上市。

Isetta 泡泡車的精巧輪廓是 Microlino 的最大賣點之一，在量產版本之中大致維持不變，同樣是由前方車門出入，然而線條也變得更時尚討喜。原本在原型車上面採用的是鋼管結構，現在已經換成沖壓成型的鋼製或鋁製組件，安全及品質表現因此更上層樓；此外，A 柱厚度也變得更薄，行車視野因此更好。由於它的車身長度相當短 (長 x 寬 x 高 = 2430x1500x1420mm)，一個車位能夠擠進三輛 Microlino，這項特色對於許多歐洲大城市的買家特別有吸引力。

為了容納獨立懸吊，量產版的 Microlino 將後軸加寬 50%，全新升級的電池組也讓車艙空間更充裕，搭配可調整的並列式雙人座設計和標配的暖氣空調，能讓兩位成人舒適乘坐，而且還附帶 220 公升的行李空間，輕鬆就能放入三箱啤酒或隨身行李。量產版大燈安裝於 A 柱下方，車頭和車尾都以 LED 燈條整合日行燈、尾燈和轉向燈的功能，並配備單支雨刷、手動蓬布天窗和除霧後窗玻璃等設計。

量產版換上一組全新永磁馬達，讓整體動能表現得以提昇 15%。原廠提供 8kWh 和 14.4kWh 兩種不同容量的鋰電池選擇，單次充飽的可行駛里程分別是 125km 和 200km，但若開啟暖氣之後，可用里程會縮減為 100km 和 160km。同時由於它搭載的電池容量不大，家用充電座只需要 4 小時就能充滿，若需急用，透過高功率快充站也只需 1 小時就能完全充滿。在動力表現上，11kW 的電動馬達具備 110Nm 的扭力輸出，驅動車重僅 513kg 的車體，最高車速可達 90km/h，0-50km/h 加速需時 5 秒。

而針對超短軸距微型車最難以克服的轉向與操控設計，則透過方向盤機柱與座椅的重新設計，盡可能改善其駕馭表現。量產版還導入了最新數位儀錶入，透過顯示幕呈現更豐富的行車資訊功能。Microlino 座艙配置相當簡單，前方只安裝一組鋁桿讓使用者自行將智慧手機、藍牙喇叭或其他物品固定在上面，換句話說，所有車用娛樂功能都必須自備。

經過全面升級後的 Microlino，預售價維持 12,000 歐元，現已開放全球買家提前預訂。

【本文經授權，轉載自汽車線上，不開放合作夥伴轉載】

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