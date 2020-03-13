復古電動微型車Micro Mobility Microlino 2.0明年量產上市

20 世紀最經典的微型車始祖 Isetta，可望以四輪電動版的身份重現今日車壇。瑞士電動速克達製造商 Micro Mobility System AG 在幾年前公開了 Microlino 原型車計畫，以經典的 Isetta 小巧造型結合電動車技術，讓喜愛這款車的車迷相當期待，可惜最後未能付諸量產。而今，Micro Mobility 將全車所有部位都重新設計並大幅升級，推出了全新一代的 Microlino 2.0，並決定明年以 12,000 歐元正式量產上市。

Isetta 泡泡車的精巧輪廓是 Microlino 的最大賣點之一，在量產版本之中大致維持不變，同樣是由前方車門出入，然而線條也變得更時尚討喜。原本在原型車上面採用的是鋼管結構，現在已經換成沖壓成型的鋼製或鋁製組件，安全及品質表現因此更上層樓；此外，A 柱厚度也變得更薄，行車視野因此更好。由於它的車身長度相當短 (長 x 寬 x 高 = 2430x1500x1420mm)，一個車位能夠擠進三輛 Microlino，這項特色對於許多歐洲大城市的買家特別有吸引力。

為了容納獨立懸吊，量產版的 Microlino 將後軸加寬 50%，全新升級的電池組也讓車艙空間更充裕，搭配可調整的並列式雙人座設計和標配的暖氣空調，能讓兩位成人舒適乘坐，而且還附帶 220 公升的行李空間，輕鬆就能放入三箱啤酒或隨身行李。量產版大燈安裝於 A 柱下方，車頭和車尾都以 LED 燈條整合日行燈、尾燈和轉向燈的功能，並配備單支雨刷、手動蓬布天窗和除霧後窗玻璃等設計。

量產版換上一組全新永磁馬達，讓整體動能表現得以提昇 15%。原廠提供 8kWh 和 14.4kWh 兩種不同容量的鋰電池選擇，單次充飽的可行駛里程分別是 125km 和 200km，但若開啟暖氣之後，可用里程會縮減為 100km 和 160km。同時由於它搭載的電池容量不大，家用充電座只需要 4 小時就能充滿，若需急用，透過高功率快充站也只需 1 小時就能完全充滿。在動力表現上，11kW 的電動馬達具備 110Nm 的扭力輸出，驅動車重僅 513kg 的車體，最高車速可達 90km/h，0-50km/h 加速需時 5 秒。

而針對超短軸距微型車最難以克服的轉向與操控設計，則透過方向盤機柱與座椅的重新設計，盡可能改善其駕馭表現。量產版還導入了最新數位儀錶入，透過顯示幕呈現更豐富的行車資訊功能。Microlino 座艙配置相當簡單，前方只安裝一組鋁桿讓使用者自行將智慧手機、藍牙喇叭或其他物品固定在上面，換句話說，所有車用娛樂功能都必須自備。



經過全面升級後的 Microlino，預售價維持 12,000 歐元，現已開放全球買家提前預訂。

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