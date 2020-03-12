1月平均總薪資破10萬元創歷年高 金融保險業逾23萬元居冠

主計總處今 (12) 日公布 1 月全體受僱員工薪資統計，總薪資平均為 102,561 元，年增 8.95%，創歷年新高，其中，金融及保險業達 238,656 元居冠，其次為電力及燃氣供應業 149,066 元；比起去年同期，成長最多是批發及零售業，1 月總薪資平均為 109,577 元，年增達 22.26%。

1 月全體受僱員工經常性薪資平均為 42,348 元，創歷年新高，不過，年增 1.57% 則是近 3 年來最小增幅，加計獎金和加班費等非經常性薪資後，總薪資平均為 102,561 元，年增 8.95%，扣除物價後的實質總薪資為 99,304 元，年增 6.96%，也是歷年同期新高。

主計總處進一步說明，與去年同期相比，1 月受僱員工增加 5 萬 2000 人或 0.65%，其中工業部門減少 0.01%，服務業部門則增 1.14%。

就行業別觀察，製造業年減 7000 人，其中，電子零組件製造業減少 5000 人，機械設備製造業減少 4000 人，惟電腦、電子產品及光學製品製造業增加 6000 人；而醫療保健業增加 1 萬 2000 人，住宿及餐飲業增加 7000 人，零售業增加 6000 人。