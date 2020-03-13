〈陸股盤後〉美期黑翻紅 上證跌幅收斂但仍失守2900

週四 (12 日) 美股再引發熔斷，道瓊收盤崩跌近 2352.60 點，此外早盤美股期貨跌勢仍不止，導致 A 股週五 (13 日) 開盤跳空開低重挫 4%，不過在美國眾議院議長表達將與川普政府合作推出新措施，以因應肺炎疫情後，美期狂飆翻紅大漲。亞股也在利多刺激下縮小跌幅，而深證與創業板指甚至一度翻紅，惟最終 A 股三大股指最終仍收黑，但已回補早盤的跳空缺口。

盤面上，新基建再扮撐盤人氣指標，特高壓類股板塊掀起漲停潮，而智慧電網、充電樁也紛紛走揚，而在類股輪動中，半導體、農業等類股逆勢翻紅收高。

截至收盤，上證綜指收盤下跌 1.23%，收報 2887.43 點；深證成指下跌 1%，收報 10831.13 點；創業板指下跌 0.75%，收報 2030.58 點。滬深兩市合計成交額達人民幣 9667 億元，日增 15.4%。

資料來源: 東方財富網, 上證指數日線走勢

北向資金進出方面，外資連續三日流出，今日合計賣超人民幣 147.27 億元，創單日新高，其中，滬股通賣超人民幣 105.54 億元，深股通賣超人民幣 41.73 億元，本周北向資金累計賣超約人民幣 418 億元，創單周史上賣超金額。

產業消息

市場預期中國人行 (PBoC) 將再推出定向降準，銀行類股走高，紫金銀行、張家港銀行漲停，青農商行、江陰銀行、蘇州銀行、青島銀行等多檔個股紛紛逆勢收紅。

中國國務院表示將土地自主權下放給各省級政府，並要求嚴格保障農地，改革土地管理制度。該消息帶動相關土地改革個股走勢，中國武夷、中華企業、蘇墾農發、永安林業、吉林森工等十多檔個股漲停。

法人觀點

摩根資產管理指出，過去 2 至 3 週美股的調整與投資者對美國經濟衰退的預期是相符的。法人普遍預期美國第二季 GDP 成長將受到肺炎疫情嚴重打擊，因隔離措施消費和企業支出將減少。這已反映在美國的企業信貸利差上，特別是高收益債市場。

分析師表示，這波美股崩跌是突發性疾病所引發的經濟供給，以及需求面收縮的雙衝擊，更是在經濟下跌週期裡一個重要負面因素，肺炎疫情的發展很可能將全球經濟拖入衰退。

而肺炎影響是反映在經濟基本面的特殊因素，與金融海嘯不同，所以各國央行的貨幣工具不一定適用這類情況，而財政政策或許可發揮更好效果。但是目前情況下，美國的財政空間、貨幣政策空間都不大，此外，在面臨經濟衰退的時間，還要關注地緣政治風險。

不過也有中國基金經理人樂觀認為，全球經濟完全停擺的可能性不高，造成經濟衰退的可能性低。目前美股的崩跌並不是來自金融危機，只是短期的市場失靈，聯準會已經為市場挹注流動性。因此在美股回穩後，A 股在流動性充裕的情況下，保持震盪上漲的趨勢仍在。

中國東北證券認為，從中國內在環境來看，目前穩經濟、穩匯率的需求高，中國貨幣政策可望進一步放寬，而這有利於社融信貸融資反彈回溫。市場目前預期定向降準政策可能在未來一周內推出，同時中國人行可能在 3 月中旬左右小幅調降 MLF 及 1 年期 LPR 利率，幅度約 5BP～10BP。

