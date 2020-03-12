口罩實名制網購上路 信用卡優惠拚場

口罩實名制 2.0 網路預購今 (12) 日正式上線，付款方式有 ATM、網銀轉帳與信用卡繳費三種方式，信用卡業者緊抓網購商機，趁勢推出現金回饋、點數兌換贈品等優惠，兆豐銀推出刷卡買口罩等同免運費，衝刺消金商機。

根據新公布口罩網路購買辦法，選擇電腦購買者可透過 ATM 轉帳或刷卡支付，但民眾需額外支付 7 元物流運費，其中 ATM 轉帳單一帳轉帳金額不超過 500 元，每天可享一次免手續費優惠；而選擇信用卡支付則可挑選高回饋率信用卡，也可節省運費支出。

兆豐銀行表示，刷「e 秒刷鈦金卡」網購口罩就能獲得 7 元刷卡金回饋，等於民眾每次購買 3 片口罩加運費共 22 元費用，其中 7 元運費可從信用卡回饋金賺回來，換算回饋率高達 32%。

華銀鎖定具備 icash2.0 功能信用卡，包括夢時代 icash 聯名卡、OPEN POINT 超級點數聯名卡與ｉ網購生活卡，上網預購口罩並在指定日期完成繳費，除了既有的信用卡回饋外，還可再享 5000 點 OPEN POINT 點，等於可兌換市價 35 元的中杯美式咖啡，回饋率高達 159%。

除了銀行專案回饋外，民眾也可挑選沒有刷卡金額、通路限制的信用卡支付網購口罩費用同樣可透過現金回饋，以此補貼運費支出，例如玉山銀行的 U BEAR 信用卡，網購消費可享 5% 回饋，且回饋金可折抵當期帳單，也算不無小補。