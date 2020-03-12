送100萬人份肺炎檢測試劑 孫正義卻慘遭網友圍剿

日本軟銀集團董事長孫正義日前在推文上表示，他打算免費提供 100 萬人份的武漢肺炎 (COVID-19) 檢測試劑，不過在短短的 2 小時候就立刻打消念頭。

3 月 11 日晚上的 8 點半過後，孫正義在他的推文上提到，當他知道目前有許多人想要作武漢肺炎的病毒檢查但是卻苦無門路，於是他才想說要給人們提供免費的檢測機會，但是在飽受批評後還是決定作罷。

雖然孫正義這回沒有兌現的「義舉」，在乍看之下似乎立意良善，不過就在他的推文貼上網後，隨即遭到不少人的批評。包括日本的知名實業家堀江貴文也都建議他收手。

日本知名實業家堀江貴文 (圖片：AFP)

或許大家納悶，為什麼免費發送武漢肺炎的病毒檢查試劑也會挨罵？或許當大家知道背後的理由後就會恍然大悟，明白這樣的作法所可能帶來的風險。

有許多網友在孫正義的推文上頭留言，提到如果因為這回的免費檢查，導致發現有大量的民眾感染了武漢肺炎，日本的醫療體系很有可能面臨崩潰的危機。雖然孫正義解釋在自家就可作檢查，還有他在事前也徵詢過日本厚生勞動省的意見，但也仍然無法抹去疑慮。

孫正義這回的推文是繼 2017 年 2 月 9 日以來的再度復出，不過以目前的情況來看似乎是出師不利。

軟銀集團的發言人也對外表示，這是孫正義的個人作為，然而在贊成人數占少數的情形下，看來他已收回承諾。

也有券商分析師表示看法，提到鄰國南韓的醫療體系就是一個很好的前車之鑑。認為採取這樣的作法可能讓醫療體系超載而導致崩潰。

堀江貴文也在孫正義的推文上面留言，建議他最好打消這個念頭。另外日本雅虎的前董事長宮坂學也嚴厲批評這位昔日下屬，質疑孫正義的這項決定是否有經過深思熟慮。