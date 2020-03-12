路透：傳白宮已將美國疫情會議列為最高機密 

據《路透社》引述消息人士表示，白宮已下令將武漢肺炎的最高級別會議列為機密，如此限制疫情資訊公開的不尋常舉動，阻礙了美國政府防疫的效力。

四名川普政府官員透露，自 1 月中旬開始，美國衛生及公共服務部 (HHS) 已經在高度戒備的會議室中，進行了多場有關疫情傳播範圍、隔離措施和旅遊限制等議題的秘密會議。

而未授予安全許可證的員工，包括了政府專家在內，被要求不得參與該會議，就連視訊會議也不行。

其中一位人員表示：「我們之中有些非常重要的人員沒有拿到安全許可，因此無法參加會議，這些會議不應該被視為機密」

消息人士稱，國安會 (NSC) 建議總統將這些會議列為機密，「這道命令是直接來自於白宮。」

此前白宮從未要求 HHS 維持疫情會議的機密性，外界人士批評道，這或許是為什麼川普政府對疫情反映延遲，且資訊缺乏透明度，誤導民眾，許多州政府也對基本防疫措施一無所知。

不過國安會發言人 John Ullyot 駁斥這一言論，強調國安會一直都是維持資訊透明公開的原則，那些有關疫情的會議並不是最高機密。HHS 發言人 Katherine McKeogh 也透過聲明，強調他們支持疫情專案小組的會議不應該設為機密。

目前美國武漢肺炎 (COVID-19) 確診人數已突破 1000 人，死亡人數來到 30 人。