黑天鵝現身 特別股投資契機湧現

新型冠狀疫情蔓延全球，經濟發展備受挑戰，所幸主要央行今年仍偏向維持低利寬鬆政策心，法人建議，這波市場修正給予特別股漲多緩衝的機會，建議投資人趁機考慮介入，可納入長期布局。

全球確診新冠病毒的擴散與確診人數快速增加，包括義大利及韓國疫情近兩周內急轉直下，使市場疑慮瞬間跳升，美國標普 500 指數三天內下跌超過 10%，道瓊工業指數單日下跌超過兩千點，跌幅 7.79%，十年期美債殖利率下滑至 0.4990%，風險趨避的氣氛瀰漫市場。

富蘭克林華美特別股收益基金經理人余冠廷表示，受疫情影響，全球供應鏈斷鏈下；毋庸置疑，全球經濟在第一季的表現已不令人期待，然而，疫情發源地中國內地，逐漸進入疫情趨緩的正向轉折，加上疫情爆發前，全球經濟成長已出現復甦訊號，短期內，疫情或許會壓抑需求、影響復甦時程，但長線趨勢尚未改變。

根據 BCA 研究，新冠病毒大流行會震撼全球經濟、中斷全球供應鏈，不過，急速下滑可能伴隨而來的是強勁的 V 型反彈。余冠廷強調，此時，投資人更應該掌握可以進場佈局的機會點，伺機進場加碼跌深的特別股，或是以定期定額方式中長期持續投資。

今年以來，美股僅在武漢封城 1 月時修正過一次，其後頻創新高，本已累積不少賣壓，但隨著疫情擴散全球，美歐感染範圍擴大，投資氛圍愈趨凝重，美股修正壓力開始連續下跌，近五日跌幅逾一成。然余冠廷認為，由於特別股具息收及低波動特質，在美股下跌期間，特別股跌幅通常相對輕微，若跟隨事件發生修正，之後三個月，自波段低點的反彈仍具機會。

此外，回顧 2010 年以來特別股修正逾 5% 的背景，分別與股、債市短期內大幅波動有關，而在市場情緒恢復冷靜後，特別股又會再回復到該有的趨勢上。富蘭克林華美投信認為，現階段大環境仍相對有利固定收益類資產，特別股即為其中之一，建議已有部位者續抱，繼續參與特別股資產的息收，空手者可趁修正之際分批進場，爭取資本利得空間。