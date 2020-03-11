英國下議院仍維持採用華為設備決議

英國當地時間 3 月 10 日，下議院經過表決，以 306 票對 282 票的差距，維持華為參與英國 5G 建設的計劃。之前，前英國保守黨黨魁伊恩．鄧肯．史密斯（Ian Duncan Smith）提出修正案，要求英國 5G 建設排除華為。

今年一月份，英國首相強生決定英國電信基礎設施的「非核心」部份將繼續使用華為設備，並規定華為在英國電信產業的市場比重不得超過 35%。

(圖片: AFP)

此外，過去一段時間以來，除了英國外，德國、法國等歐洲主要國家領袖均表示，不會將華為排除在 5G 網路設備供應商之外。

目前，華為已經與葡萄牙、西班牙、義大利、挪威等多個歐洲國家的電信營運商達成初步的 5G 設備供應意向書。

而為了取信歐洲各國，華為設備不存在「後門」問題，華為日前已計劃在法國設立工廠，主要生產 4G/5G 無線通訊設備，未來產品以供應歐洲市場為主。該工廠計劃投資約 2 億歐元，預計年產值將達到 10 億歐元。

比利時商務諮詢公司 CEBiz 表示，歐洲眾多電信商願意和華為合作，主要是因為華為技術領先，且價格合理。電信市場也是商業市場，電信商在選擇合作夥伴時更多是基於市場考量，而不是「無事實根據」的政治考量。

CEBiz 進一步指出華為在歐洲是否受歡迎，歐洲電信商已經給了明確答案。歐洲奉行自由市場和公平競爭理念，市場行為還是應該由市場來決定，政治干預只能保護落後，助長壟斷，並不利於歐洲的創新和發展。

華為目前在全球已取得 91 個 5G 商用合約，其中超過一半來自歐洲。歐盟認為，5G 是未來促進經濟成長和提升國際競爭力的關鍵，華為是全球 5G 技術的領導廠商，產品性價比高，加強與華為合作有利於歐洲自身長遠發展。

