台積電陷300元關卡保衛戰 近2日市值蒸發3500億元

全球肺炎疫情持續擴大，市場恐慌情緒升溫，受美股周一再度重挫影響，台股今 (10) 日持續下挫，盤中一度大跌 130 點，晶圓代工龍頭台積電 (2330-TＷ) 股價以 301.5 元開出，寫近 4 個月低點，陷 300 元整數關卡保衛戰，市值縮水至 7.8 兆元，近 2 日受疫情影響，市值就蒸發 3500 億元。

外資昨 (9) 日大舉撤出台股，單日大賣 545.58 億元，寫下歷史第三大，台積電更遭外資賣超 53913 張，較前一日賣超張數 34757 張擴大，且是連 3 賣，賣超 9.6 萬張，使台積電面臨沈重壓力。

在美股周一暴跌下，台積電 ADR 也大跌 5.9%，台股今日開盤雖然走勢相對持穩，但仍持續盤下震盪，台積電股價以 301.5 元開出後，早盤一度拉升至 304 元，不過盤中仍下跌 1.1%。

台積電將在今日盤後公告 2 月營收，肺炎疫情爆發後，台積電並未下修第 1 季財測目標，但近期市場傳出，華為因手機庫存量偏高，將減少對台積電的投片量。

外資認為，台積電全球 7 奈米晶圓代工市佔率仍維持領先，5 奈米量產進度與良率也順利，在 5G、物聯網等需求推升下，高階製程晶片供不應求，華為縮減訂單雖可能使台積電第 2 季營運有下滑風險，但短少的訂單可望由其他客戶補足。