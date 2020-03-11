〈貴金屬盤後〉川普有意出手 美股大反彈 黃金4日來首次收低

週二 (10 日) 交易，黃金期貨價格 4 個交易日來首次收低，同日美股自 2008 年以來最深單日跌幅中大反彈，道指漲逾 1100 點，美國公債殖利率也向上躍升脫離歷史低位。

Oanda 高階市場分析師 Edward Moya 表示，「黃金一直不是明顯獲勝的交易，因為許多投資者也在試圖減倉以切入股市，隨著公債殖利率出現穩定跡象，黃金短期內將有些掙扎。」

然而，Moya 仍相信在金融市場經歷全球經濟衰退風險上升、通縮壓力和消費者信心下降之際，黃金和美國公債「仍受避險交易者的喜愛。」

4 月交割的黃金期貨價格下跌 15.40 美元或 0.9%，收每盎司 1660.30 美元。

5 月交割的白銀期貨價格下跌 9.9 美分或 0.6%，收每盎司 16.955 美元。

週二風險資產價格回彈歸因於市場預期美政府將推出更多財政刺激措施，尤其在美股週一歷經 2008 年金融危機以來最大單日跌幅後。美國川普總統提出了減稅和其他一些措施的想法，以期縮限武漢肺炎疫情對供應鏈和當地經濟的損害，數個國家和地區也已採取防疫封鎖措施以遏制或減緩疫情擴散。

Zaner Metals 分析師每日報告提到，有關刺激措施的議論「一夜之間舒緩了市場對經濟的擔憂，支撐了股市並使黃金承壓，同時白銀提供支撐。白銀之前走勢一直與黃金相反且因應週一大跌而拋售。」

「美股復甦降低了買進黃金的避險動力，但也有增加貨幣措施最終可望支撐市場的說法。」

然而，Moya 認為，「因為全球財政和貨幣刺激措施的門檻設定太高，所以黃金可能還會走高。」

他提出，歐洲央行、美國 Fed、英國央行和日本央行提出政策對抗武漢病毒造成的經濟低迷，但市場對這些政策的能力感到失望，「可能觸發黃金下一次的反彈。」

「武漢肺炎疫情仍在加劇擴散，在美國有能力適當測試之前，我們可能看到不確定性持續施壓風險情緒，這對黃金有利。」

週二交易，10 年期美國公債殖利率自週一低點 0.50% 反彈上升 16 個基點至 0.67%，然而仍紮實低於 1%，因此仍是黃金上漲與美元疲弱的主要力量。

其他金屬商品交易