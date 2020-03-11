矽晶圓廠Q2獲利可望觸底反彈 明年供給恐再吃緊

矽晶圓產業受惠客戶庫存去化完成，需求升溫，產業落底回溫，外資指出，今年第 1 季矽晶圓價格趨於穩定，第 2 季起可望較去年同期成長，矽晶圓廠獲利也將觸底反彈，且預期今年市場不會有明顯的供給成長，若 2021 年需求回歸正常水準，整體市場可能再次面臨供給吃緊情況，有利環球晶 (6488-TW)、合晶 (6182-TW)、台勝科 (3532-TW) 等台廠營運。

外資指出，部分矽晶圓長約去年底到期後，今年第 1 季矽晶圓價格趨於穩定，台灣與日本混合晶圓 ASP 較去年同期衰退 5-10%，價格已落底，第 2 季起 ASP 可望較去年同期成長，矽晶圓廠獲利表現也將觸底反彈。

外資認為，由於大多數產能仍以長約為主，今年矽晶圓廠營運主要動能，將來自產能利用率提升，帶動出貨量成長。

外資並認為，在矽晶圓廠產能還未充分利用下，業者對資本支出投入抱持保守態度，預期明年矽晶圓市場不會看到明顯供給成長，且新冠肺炎疫情對需求前景帶來的不確定性，將使業者資本支出更加謹慎。

外資預期，若 2021 年需求處於正常水準，可能會面臨供給吃緊情況，估大多數矽晶圓供應商的產能利用率，將在今年第 4 季至明年第 1 季間，回升至 95-100% 水準，在供給有限下，矽晶圓價格也將因此走揚。