美光擴大建廠投資 中科后里園區環差過關

因應記憶體大廠美光擴廠投資、未來園區規劃，科技部中部科學園區管理局日前提出中科后里園區環差變更案，今 (11) 日針對土方管理、施工期間清淤狀況等再召開環評大會，經審查後順利通過。

中科去年提出后里園區環差變更，雖然 1 月已通過環評初審，但環保署要求開發單位需補充具體土方管理、清淤狀況等，據了解，后里園區申請環差，主要就是因應廠商擴廠需求，其中美商記憶體大廠美光 (Micron) 就預計在中科擴建 A3 晶圓廠，後續也還有擴廠計畫。

科技部中部科學園區管理局局長許茂新表指出，環差是針對未來園區規畫辦理，今在確認土石方清運問題後，已順利通過環評大會審查，而美光在中科擴建的 A3 廠預計明年 4 月完工投入生產。

據了解，美光向科技部提出規劃在既有中科后里園區廠區旁，興建二座晶圓廠，總開發面積達 30 公頃，其中 A3 廠預計今年完工、明年生產，投資金額估達 4000 億元，二期則將視市場需求建廠，逐步擴增充產能。

中科近兩年受惠台積電 (2330-TW) 新廠 7 奈米製程產能滿載，挹注去年營業額達 7972 億元，年增 9.98%，許茂新表示，中科將以產業 AI 化、數位轉型、加速開發、打造永續生態等四大主軸，提升產值，今年也可望在台積電、台灣美光等新廠投產助攻下，營運續創歷史新高，也以年增 2% 為目標，目標突破 8000 億元。