〈科學園區營運成果〉疫情影響估4月反應 全年審慎樂觀

科技部今 (9) 日公布去年科學園區營運成果，媒體關心廠商受武漢肺炎 (COVID-19) 疫情影響程度，科技部長陳良基表示，科學園區 1、2 月營業額、出口額仍保持成長，短期廠商也仍有庫存支應，但若全球疫情仍無法控制，預期影響將在 4 月反應，對今年營運仍審慎樂觀。

陳良基表示，去年受惠台商回流政策，帶動電腦周邊、通訊產業爆發性成長，科學園區營業額達 2.63 兆元、年增 1.39%，創下歷史新高，展望今年，仍審慎樂觀，預期在半導體高階製程、5G 等應用帶動下，將保持成長，但短期疫情不確定性風險仍大，預期 4 月影響將逐漸反應。

展望今年，陳良基指出，三大管理局仍訂下成長目標，南科預期在半導體高階製程放量生產後，營業額將年增 7%，突破 8000 億元大關，竹科、中科也以年增 1.5%、2% 為目標，預計營業額可望成長到 11000、8100 億元，整體而言，三大科學園區營業可望突破 2.7 兆，年增 3%。

依各園區來看，竹科去年在台積電擴廠、美商高通設立研發中心等，帶動營業額成長，今年將繼續辦理新竹園區 (寶山用地) 第二期擴建、X 基地籌設計畫、生醫園區第三生技大樓興建，並推動公司創投 (CVC)；中科則以產業 AI 化、園區數位轉型、加速開發招商、打造永續生態園區等四大主軸，提升產值。

南科方面，今年可望受惠台積電 (2330-TW)5 奈米先進製程，預計上半年陸續量產，3 奈米製程今年也將開始建廠，預計 2022 年開始量產，另一方面華邦電 (2344-TW) 也將在高雄園區投資 3350 億元，導入 25 奈米製程技術，生產利基型隨機動態存取記憶體、快閃記憶體產品。

疫情影響方面，科技部表示，目前僅有一家位於南科的光電業者，申請員工縮減工時，但薪資仍照時數發放，預計影響人數約 23 人，影響時間為 3 月 6 日至 3 月底，而因應疫情，科技部也強調三大科學園區都已成立防疫應變小組。