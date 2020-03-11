宇峻《三國群英傳M》上市後報捷 首季每股純益衝9年半新高

宇峻奧汀 (3546-TW) 手遊新作《三國群英傳 M》2 月 18 日上市後，表現亮眼，在 3 月完整貢獻業績下，營收可望改寫單月新猷，法人估宇峻第 1 季每股純益將達 2.3 至 2.5 元，挑戰逾 9 年半來新高，《三群 M》也可望在中國、日本與東南亞市場陸續推出，營運動能持續加溫。

宇峻自主開發、與智冠 (5478-TW) 子公司遊戲新幹線聯合發行的手遊大作《三國群英傳 M》，2 月 18 日在台港澳雙平台上市，上市首週即登上 App Store 遊戲暢銷榜第二名、Google Play 第四名，期間排名雖有下滑，但昨 (11) 日小改版後，iOS 排行又再度回升至第二、Google Play 排名則約七至八名。

受惠《三國群英傳 M》上市挹注，宇峻 2 月營收月增 38.6%，創近 5 個月新高。法人指出，該款手遊 2 月上市僅 11 天時間，就貢獻營收超過 5000 萬元，看好 3 月完整挹注下，營收表現可期，可望改寫單月營收新猷，超越先前的 1.6 億元新高紀錄。

《三群 M》目前為止伺服器已加開至第十一服，以每服玩家通常約 5000 至 1 萬人來看，在線玩家人數相當驚人，且每日活躍人數超過 10 萬人，付費率表現相對平均，預計 3 月底進行第一次大改版，助攻營運。

由於《三群 M》上市成績亮眼，近來中國遊戲商詢問度相當高，已有 5 至 6 組廠商前來洽談代理，除中國市場外，宇峻也規劃在日本、印尼、泰國與越南等地上市，其中，日本將採取自營模式，而東南亞地區則不排除自營，也可能採取代理模式。

據宇峻規劃，下半年將推出 3 款遊戲，第 3 季將在韓國推出《血鬥》，而《SIN 七大罪》也將在下半年問世，除在台港澳上市外，也將在新加坡、馬來西亞與日本等地推出，第 4 季則在台港澳推出《潘多拉的回響》。

法人指出，《三群 M》成績亮眼帶動，加上主力博弈手遊《拉斯維加斯娛樂城》Google Play 排名擠入排行前十名，營運回穩，在兩大利多因素帶動下，估宇峻第 1 季 EPS 將達 2.3 至 2.5 元，挑戰 2010 年第 2 季以來新高。