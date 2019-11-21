美光樂觀看市況 看好明年Q1後市場需求健康

美商記憶體大廠美光 (Micron) 執行長梅羅塔 (Sanjay Mehrotra) 看好，DRAM 市場庫存去化速度快，供需已更平衡，明年第 1 季後，在人工智慧、物聯網等應用推升記憶體需求下，整體 DRAM 市場需求將趨於健康，樂觀看待明年產業市況。

梅羅塔日前接受電子媒體專訪，對於 DRAM 市況展望，梅羅塔認為，目前需求增加的速度，比供給增加的速度還快，供需間已開始更加平衡，雖然 DRAM 市場仍有一些超額庫存，但庫存去化速度很快。

梅羅塔並看好，明年第 1 季後，市場對 DRAM 需求將趨於健康，包括人工智慧、物聯網等終端產品，都需要更多記憶體，推升需求走強。

針對美光在台佈局，梅羅塔也說，在台中擴建無塵室的 A3 廠正建設中，預計明年完工，並於 2021 年開始生產，而台灣為美光在全球最大生產基地，包括 DRAM 技術與生產能力，都將成為世界領導中心。

台灣美光目前在桃園與台中分別擁有 12 吋晶圓廠，新建的中科後段封測廠，在去年 10 月下旬開幕，在中科建立與台中晶圓廠相鄰的無塵室和設備，使晶圓製造與後段封測集中於一處，除有利業務拓展，同時強化在台佈局。而新建的 A3 廠也與台中晶圓廠及後段封測廠距離相近。

美光目前全球產能佈局原則，是僅提升製程技術，即提升記憶體產品容量，而不增加晶圓投片，也就是說，晶圓總數與產品數量均不會改變，只是產品容量增加，將足以因應未來包括人工智慧、5G 與自駕車等需求。