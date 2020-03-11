永和首件公辦都更「勝開大地」完工 每坪房價超過6字頭

永和第一件公辦都更案「勝開大地」昨（3/10）日完工，這項指標建案歷時 4 年、成功整合 180 位地主，成為新北都更成功樣板。負責此案的開晟建設總經理張于利表示，已銷售 80%、平均成交單價 62 萬元，目前房價是都更前的 1.5 倍以上。

該案是「永和新生地（大陳義胞社區附近地區）公辦都更案」7 個更新案中，唯一完成者。新北市長侯友宜前往視察，並強調由市府帶頭的公辦都更具有示範性、公益性，感謝開晟建設的努力，讓原有住戶圓夢，擁有全新且完善的優質居住環境。

開晟建設總經理張于利表示，此案高達百億的勝開大地，雖然整合過程艱辛困難，但最終能讓原住戶獲得 1 坪換 5.1 坪的優惠條件，而新屋房價也扎實地證明是舊屋的 1.5 倍以上，獲得住戶肯定。

至於疫情是否會影響房市？張于利進一步說明，全案目前已銷售約 80%，由於緊鄰新店溪、永和萬坪仁愛公園第一排，佔有絕佳地理位置，河景 4 房與總價約 1300 萬元的 2 房賣得最好。

新北市府城鄉發展局長黃一平則提到，「勝開大地」興建 3 棟 28、29 層樓的住宅大樓，有 15 戶店鋪及 687 戶住宅單元，並規劃地下 6 層停車空間，設有 724 個停車位。最重要的是，規劃留設大面積的綠地開放空間，更提供市民活動中心等公益設施，不僅改善過去巷弄狹小的消防安全問題，也大幅提升當地生活品質及居住環境。後續新北市府將會依循此公辦都更 (單元 2) 的成功經驗，並融入創新及簡政的作為來推動其他單元的更新，預計今年下半年度單元 5、6、7 將進行招商。