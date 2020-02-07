400萬學子延後開學 銀行攜手線上學習網站 搶「宅學習」商機

因應武漢肺炎持續蔓延，為了防止疫情擴散，各級學校延後開學，影響近 400 萬名學生，許多銀行與線上學習網站合作搶「宅學習」商機，紛紛推出購買課程的刷卡優惠，最高有 5% 回饋金。

學生居家防疫期間，應避免前往室內人潮聚集的密閉空間，例如，電影院、KTV 等高風險場域，在家中看電視、玩手遊，讓許多遊戲業者大舉受惠以外，家長因為擔心孩子過度沉迷遊戲，也紛紛善用線上學習網站，持續為家中孩子增進各項能力，因此掀起一陣「宅學習」風潮。

銀行業者也嗅到此商機，積極與各學習網站合作搶客，以永豐銀行為例，只要在 6 月底前，就與 VoiceTube（線上語言）、Hahow（才藝）、Udemy（程式學習）等網站合作，持大戶 DAWHO 信用卡，申辦電子帳單或綁定帳戶扣卡費，即可享購買課程加贈最高 5% 回饋金。

台新 @GOGO 卡攜手全台最大知識服務平台「大大學院」，只要在 2 月底前，新戶成功註冊 Richart 存款帳戶，並新申辦信用卡購買課程，就贈首刷禮 300 元。

星展炫晶卡也與 Udemy（程式學習）合作，但是還要透過 ShopBack 網站，也就是說，卡友新註冊為 ShopBack 網站會員、購買課程，贈 ShopBack 獎勵金 300 元。

中國信託則與地球村合作，不分信用卡，購買課程可分 3~12 期。