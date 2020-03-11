紅馬-KY拿下2月觀光股營收成長王 今年強推二大新業務

觀光業 2 月業績一片慘綠，紅馬 - KY(2928-TW) 合併營收較去年同期成長 42.69%，拿下成長王，今 (11) 日盤中股價一度強彈逼近漲停，紅馬看今年審慎樂觀，正積極發展兩大新業務，一方面推動生鮮 B2B 電商平台「OWL」，並進軍電競市場，打造日本最大電子競技專用場館。

紅馬今年積極發展兩大業務，「OWL」將積極拓展和生鮮供應商以及特色餐廳的合作，目標成為｢Furusato 360」平台後新一波成長動能。

另一方面，原先大阪 Orbi 體驗館改建的電競賽事場館「REDEE WORLD」，已於 3 月 1 日正式開幕，是目前日本最大的電子競技專用場館，紅馬強調，除設置世界級大型螢幕的專用賽事活動場地，正積極爭取電競相關軟硬體廠商的贊助合作，搶攻日本龐大的電競市場商機。

紅馬說明，伴手禮業務受日本疫情衝擊，2 月業績年減 10%，不過，故鄉納稅「Furusato 360」跨平台 B2B 業務推廣效益顯現，2 月故鄉納稅業務收入年增 104%，故鄉納稅手續費收入也成長超過 250%。

｢Furusato 360」平台積極與日本大型入口網站合作，包括有日本第一大電商網站樂天 (Rakuten)、日本主要故鄉納稅入口網站 FURUNAVI 等超過 10 個故鄉納稅入口網站，大幅提高各自治體故鄉納稅回禮的瀏覽率和成交量，目前紅馬致力於協助自治體推出非季節性的商品，並不定期推出季節限定商品，以及增加簽約自治體的刊登網站數量，期帶動淡季不淡。

另一方面，紅馬認為，待日後武漢肺炎疫情降溫後，伴手禮業務可望回溫。