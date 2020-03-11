淘帝2月營收驟減 看好Q2營運反彈

中國前 10 大童裝品牌商淘帝 - KY(2929-TW) 受到中國生產供應鏈復工延後、物流運輸管制等狀況重創，2 月合併營收創單月新低，衝擊今 (11) 日早盤股價跌破 70 元整數關卡，最低來到 67.5 元創歷史新低，淘帝表示，第一季營運保守審慎，不過，隨著供應商和物流恢復運作，第二季旺季報到後營運將增溫，預期此次疫情將加快中國童裝產業汰弱留強，有助長期市占提升。

淘帝表示，2 月向來是童裝傳統出貨淡季，此次受武漢肺炎疫情影響，對中國童裝消費力道、生產和物流供應等更造成相當程度衝擊，導致單月營收僅剩下 287 萬元，月減 99.45%、年減 98.82%，春季童裝訂單出貨延後，不過，目前仍密切和各省代理商溝通出貨，並給予防疫物資支援。

不過，淘帝觀察到，此次肺炎疫情影響對中國整體經濟環境和童裝產業帶來挑戰，預料將加速中國童裝產業汰弱留強，由於集團深耕中國童裝市場已近 20 年基礎，旗下各省代理商均具有良好營運實力，反而成為長期擴大品牌市占率的有利條件。

淘帝強調，今年將以新推出的電商品牌 Mini Topbi 專注線上銷售，藉此補足無代理商區域的市場版圖，並已啟動自家網紅培育計畫，期望透過網紅的互動分享，耕耘年輕消費群體並進而發揮粉絲經濟效益，對營運帶來新的挹注動能。