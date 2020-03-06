〈台中亞緻吹熄燈號〉2個結構性壓力長期無解 疫情成壓垮營運的最後稻草

亞都 (5703-TW) 今 (6) 日宣布，旗下台中亞緻酒店將從 3 月 9 日起停止營運，避免虧損持續擴大，亞都說明原因主要分三點，包括固定成本相關費用和沉重租金壓力年年增高，新飯店陸續投入台中餐旅市場，營收無法隨固定成本逐年增加而持續虧損，近期爆發的武漢肺炎疫情全面重創飯店業市場，成壓垮台中亞緻的最後一根稻草。

亞都坦言，受疫情衝擊，台中亞緻月營收至少短少 30-40%，而台中亞緻吹熄燈號，將資遣 200 名員工，不過台北亞都暫無裁員計畫。

不過，對於租金面，亞都避而不談，僅強調租約還有約 7 年，其他細節則因租約有保密條款，不便透露。

對於市場傳出，房東國泰建設有意接手引進其他飯店品牌，亞都回應，沒有接到出租方通知，並不清楚，董事會做此決定「是不得已」；至於國泰集團旗下「國泰觀光飯店事業」已回應，若有機會不排除爭取。

台中亞緻飯店董事長徐儷萍說，台中亞緻 2006 年底創設以來，是中部最具指標的五星級飯店，今年初更獲交通部觀光局頒發「109 年優良旅館及旅館業團體獎」，是歷年來中部地區唯一獲此殊榮的飯店，然而，在固定成本相關費用和沉重的租金壓力下，飯店經營艱辛。

徐儷萍坦言，過去幾年因肩負推動觀光發展的使命，即便多次在董事和股東會上飽受批評，母公司仍堅決支援台中亞緻，然而，武漢肺炎重創飯店市場，營運上面臨的困難是不得不的決定。

台中亞緻停止營運後，亞都旗下直營飯店僅剩台北亞都麗緻大飯店，其他姊妹飯店則是轉投資麗緻管理顧問公司的加盟服務業者，包括有台南大億麗緻、烏來璞石麗緻溫泉會館、陽明山中國麗緻大飯店以及竹湖暐順麗緻文旅等。