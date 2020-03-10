資本利得入袋 南山人壽2月稅後純益4.2億元 年成長63%

南山人壽今 (10) 日公布，2020 年 2 月合併新契約保費為新台幣 91 億元；2 月合併總保費為新台幣 302 億元；2 月自結稅後純益 54.2 億元，年增 63%，獲利大躍進主要是受惠為資本利得入袋。

南山人壽表示，2 月全球雖受武漢肺炎疫情影響市場大幅波動，但南山人壽掌握市場波段，實現資本利得；加上穩定的經常性收益，本月獲利較去年同期大幅成長。

南山人壽表示，2 月合併新契約保費達 91 億元，年減 50%，也較 1 月略降，但 2 月因美元兌新台幣匯率持續呈現弱勢，利於美元保單銷售，傳統美元商品整體銷量佳；此外，持續推動意外險及健康險 (A&H) 與保障型商品，亦有助整體新契約保費收入。

南山人壽致力提供國人保障，2 月意外及健康險新契約保費達新台幣 6.3 億元，相較去年同期成長了近 50%

而南山產物 2 月業績持續穩定成長，總保費收入達新台幣 3.95 億元，較去年同期增加 27%。其中，個人險簽單保費收入新台幣 2.94 億元，較去年同期成長 25%；而企業險簽單保費收入也較去年同期成長 33%。主因今年農曆春節連假提早，二月的工作天數相對較長，故業績表現相對較佳。