〈美股早盤〉川普宣佈將討論經濟刺激措施 道瓊早盤大漲逾9百點

美國總統川普於週一 (9 日) 表示，為了減輕武漢疫情 (COVID-19) 對於經濟所造成的衝擊，將會於週二 (10 日) 與參議院和眾議院共和黨人舉行會議，討論「可能的稅收減免措施」。預期該減稅措施、加上先前國會所通過的 83 億美元緊急資金，將可疏緩美國陷入經濟衰退的風險。

因此，美股於週二 (10 日) 早盤四大指數皆止跌回升。能源業者埃克森美孚 (XOM-US) 及雪佛龍 (CVX-US) 股價於開盤領漲，分別上漲了 8.9% 及 6.4%，帶動道瓊指數上漲超過 900 點。台積電 ADR 則上漲了 3.38%。

武漢肺炎疫情

週二 (10 日) 中國國家衛生健康委員會公布，3 月 9 日中國新增確診病例為 19 例，新增死亡病例為 17 例。截至 3 月 9 日止，中國累計確診病例為 80754 例，累計死亡病例則為 3136 例。

除此之外，由於義大利當日確診病例暴增 1800 例，義大利總理宣布，自 3 月 10 日起義大利將在全國實行封城禁令，學校停課時間延長至 4 月 3 日。所有居民不得隨意進出城市 (除工作、緊急情況或醫療狀況)，且出入城市須提供證明。

國際石油戰

由於 OPEC 與俄羅斯的減產協議破局，導致沙烏地大砍原油價格，並引發與俄羅斯的「國際石油價格戰」。沙國國營石油公司 Saudi Aramco 於週二 (10 日) 宣佈，4 月起每天將對市場供應 1,230 萬桶原油，創歷史新高。

截至台北時間週二 (10 日)22 時許：

道瓊指數上漲 938.92 點或 3.94%，暫報 24789.94 點

那斯達克上漲 261.90 點或 3.29%，暫報 8212.58 點

標普 500 上漲 95.40 點或 3.47%，暫報 2841.96 點

費半上漲 55.81 點或 3.58%，暫報 1612.08 點

台積電 ADR 上漲 3.38% 至每股 53.59 美元

十年期美債殖利率上漲 25.32% 至殖利率 0.624%

紐約輕原油上漲 7.77% 至每桶 33.55 美元

布蘭特原油上漲 8.03% 至每桶 37.12 美元

黃金下跌 0.86% 至每盎司 1661.25 美元

美元指數上漲 0.87% 至 95.700 點

美股道瓊指數日 k 線圖 (圖：Investing.com)

焦點個股：

蘋果 (AAPL-US)

早盤上漲 4.38%，達 277.87 美元。

Wedbush 分析師 Dan Ives 指出，中國 iPhone 於 2 月份的出貨量僅達約 50 萬支，較去年同期下降 50% 以上，去年同期的出貨量為 127 萬支。

瑞銀分析師 Timothy Arcuri 則預估，蘋果本季於中國 iPhone 的銷售量，將會比去年同期減少將近 200 萬支。Arcuri 將蘋果的目標價由每股 355 美元下調至 335 美元，但仍維持「買入」的股票評級不變。

美國航空 (AAL-US)

美國航空早盤上漲 6.51%，達 15.63 美元。

美國航空於週二 (10 日) 表示，由於武漢疫情持續擴大，導致旅客人數大幅下滑，且預期疫情對於商業活動的衝擊仍將持續一段時間。因此，美國航空宣佈將減少國際線及國內線的航班，根據該公司聲明，預計將減少國際線產能的 10%，並於 4 月份起減少國內線產能的 7.5%。

除了美國航空以外，其他航空業者如：聯合航空 (UAL-US)、及捷藍航空 (JetBlue)，亦於上週表示將計劃減少航班，以因應疫情所造成的衝擊。。

UPS (UPS-US)

UPS 早盤上漲 3.67%，達 90.43 美元。

Stifel 分析師 David Ross 於週二 (10 日)，上調對於 UPS 的股票評級，由「持有」調升至「買入」，但將該公司的目標價由每股 118 美元，下調至每股 104 美元。儘管近日來美國股市面臨沉重的賣壓，造成 UPS 股價呈下跌趨勢，但 Ross 表示，該公司的現金產生能力及獲利能力皆尚屬穩健。

今日關鍵經濟數據：

美國 2 月 NFIB 小企業信心報 104.5，預估 102.7，前值 104.3

美國 NFIB 小企業信心指數 (圖：forexlive)

華爾街分析：

Miller Tabak 首席市場策略師 Matthew Maley 表示，武漢疫情的擴大，再加上由沙烏地阿拉伯所引發的石油價格戰，對於全球股市造成了雙重打擊。

小摩首席美股策略師 Dubravko Lakos-Bujas 表示，美股於近日來大幅下跌，但由於美國政府及聯準會紛紛宣佈實施財政及貨幣寬鬆政策，預期將可紓緩股市的沉重賣壓。

另外，Lakos-Bujas 亦表示，股市的大跌提高了美國經濟衰退的風險，並預期在未來 12 個月，美國經濟陷入衰退的機率，將高達 65% 至 75%。