新手遊表現亮眼 宇峻2月營收跳增38% 近5個月高點

宇峻奧汀 (3546-TW) 今 (10) 日公告 2 月營收 1.31 億元，受惠自主研發的三國 IP 手遊大作《三國群英傳 M》表現亮眼，營收月增 38.64%，年增 46.92%，創近 5 個月新高；前 2 月累計營收 2.26 億元，年增 25.47%。

《三國群英傳 M》由宇峻開發、與智冠 (5478-TW) 子公司遊戲新幹線聯合發行，於 2 月 18 日在台港澳雙平台上市，上市首週登上 App Store 遊戲暢銷榜第二名、Google Play 第四名，目前為止伺服器已加開至第十一服，以每服玩家通常約 5000 至 1 萬人來看，在線玩家人數相當驚人。

《三國群英傳 M》為宇峻奧汀自主研發打造的史詩級 IP 遊戲《三國群英傳 Online》手遊版，投入 2 年時間開發，由於近來市場端遊轉手遊的月流水數字，均較端遊時代倍增，且《三群 M》有別於《三國群英傳 Online》，交由遊戲新幹線代理，此次雙方採聯合營運模式，宇峻營收抽成較端遊時期多。

法人指出，根據過往經驗，登上遊戲暢銷榜第二至五名的遊戲月流水數字，約落在 1.5 至 3 億元，加上宇峻主力博弈手遊《拉斯維加斯娛樂城》1 月中聘請新年度代言人後，Google Play 排名穩定擠入排行前十，營運回穩，在兩大利多因素帶動下，估第 1 季純益可望年增超過 95%，EPS 將挑戰 10 年半以來新高。