疫情延燒 資誠：肺炎疫情對經濟衝擊更甚SARS

武漢肺炎疫情延燒，根據資誠聯合會計師事務所發布報告指出，疫情將影響今年全球貿易表現，尤其對旅遊、運輸服務出口業衝擊甚鉅，預期這波疫情對全球經濟影響將更甚於 SARS。

目前市場都將武漢肺炎疫情與 2003 年的 SARS 相比，回顧 2003 年 SARS 發生時，中國經濟成長僅占全球 GDP 不到 10%，但目前中國經濟成長占全球 GDP 將近 20%，中國占全球出口總額約 11%，兩次經濟規模與影響力不可同日而語，因此此次疫情爆發，對經濟衝擊將更甚於 SARS。

報告指出，包括東南亞等世界各國企業，對中國市場供應鏈依賴甚深，而東協國家 (ASEAN) 經濟又占全球 GDP 約 6% 至 7%，換言之，如果東協市場經濟成長趨緩，也對全球經濟成長造成重大影響。

儘管疫情替未來經濟成長埋下不確定因素，但資誠仍看好中長期全球服務出口前景，原因在於，中長線來看，受惠科技持續進步、高速網際網路的發展，及新興市場實質收入成長，將讓全球服務貿易的前景更加樂觀。

資誠表示，全球經濟力量從西方轉向東方首先是從商品製造業開始，現在正轉移到服務業，七大工業國 (G7) 服務出口占全球服務出口的比例從 2005 年的 45% 持續下降到 2018 年的 38%，此外，新興市場七大國 (E7) 則從 9% 上升到 12%。

整體而言，美國仍是全球最大的服務出口國，在全球市場中佔比 14%。其次是英國 (6%)、德國 (6%) 和法國 (5%)；而中國 (5%) 已超越荷蘭 (4%)、西班牙 (3%) 和義大利 (2%)，成為世界第五大服務出口國。

資誠聯合會計師事務所所長暨聯盟事業執行長周建宏表示，儘管現在仍無法預估疫情對經濟造成的具體經濟數據，但可以確定的是，疫情已對全球市場產生不確定性，建議企業必須具備緊急應變的能力，從危機管理、供應鏈、稅務策略、法律、風險管理、人力等議題全方位規劃防疫策略，才能減緩這波疫情帶來的衝擊，甚至將危機化為轉機。